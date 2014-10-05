Героиня аниме-сериала «Семь смертных грехов» – принцесса Элизабет, третья дочь законного монарха Британии, свергнутого вероломными Священными рыцарями. Мечтая отомстить за отца и вернуть власть своей семье, она решается на отчаянный шаг – призвать на помощь Семь смертных грехов. Это загадочная семерка рыцарей, которые когда-то обладали неограниченной силой. Считается, что Священные рыцари казнили их десять лет назад, но в народе ходит легенда, что на самом деле эти герои бессмертны и ждут возможности вернуться.