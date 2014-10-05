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Постер сериала Семь смертных грехов
Постер сериала Семь смертных грехов
Постер сериала Семь смертных грехов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Семь смертных грехов

Семь смертных грехов (2014 - …)

Nanatsu no Taizai 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 40 часов 25 минут

О чем сериал

Героиня аниме-сериала «Семь смертных грехов» – принцесса Элизабет, третья дочь законного монарха Британии, свергнутого вероломными Священными рыцарями. Мечтая отомстить за отца и вернуть власть своей семье, она решается на отчаянный шаг – призвать на помощь Семь смертных грехов. Это загадочная семерка рыцарей, которые когда-то обладали неограниченной силой. Считается, что Священные рыцари казнили их десять лет назад, но в народе ходит легенда, что на самом деле эти герои бессмертны и ждут возможности вернуться.

В ролях
В ролях
Маая Сакамото
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Аои Юки
Аои Юки
Мисаки Куно
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.7 IMDb
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Сезоны
Семь смертных грехов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 24 эпизода
 
Семь смертных грехов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 24 эпизода
 
Семь смертных грехов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 24 эпизода
 
Семь смертных грехов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 24 эпизода
 
Семь смертных грехов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2023, 1 эпизод
 
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