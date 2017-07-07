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Постер к сериалу Кастлвания
Постер к сериалу Кастлвания
Постер к сериалу Кастлвания
Постер к сериалу Кастлвания
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Кастлвания
Кастлвания (2017 - …) Castlevania 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 12 часов 16 минут
О чем сериал

«Кастлвания» — американский анимационный сериал, основанный на одноименной видеоигре. Премьера пилотной серии прошла в 2017 году на платформе Netflix. Действие разворачивается в печально известном районе Румынии, где проживает Дракула. Девушка по имени Лиза храбро приходит в его замок, чтобы получить уникальные медицинские знания. Однако местные жители не разделяют ее стремлений, в итоге Лиза погибает на костре. В ярости Дракула насылает на людей полчища монстров — чудовищным тварям сможет противостоять лишь один человек. Это Тревор Бельмонт. Противостояния Бельмонтов и вампиров затягивается не на годы, но на столетия.

Кастлвания - трейлер четвертого сезона
Кастлвания
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Warren Ellis
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Билл Найи
Билл Найи Saint Germain
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс The Judge
Петер Стормаре
Петер Стормаре Godbrand
Тео Джеймс
Тео Джеймс Hector
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж Trevor Belmont
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кастлвания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 4 эпизода
 
Кастлвания - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
Кастлвания - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
Кастлвания - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Кастлвания
Кадры из сериала
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