«Кастлвания» — американский анимационный сериал, основанный на одноименной видеоигре. Премьера пилотной серии прошла в 2017 году на платформе Netflix. Действие разворачивается в печально известном районе Румынии, где проживает Дракула. Девушка по имени Лиза храбро приходит в его замок, чтобы получить уникальные медицинские знания. Однако местные жители не разделяют ее стремлений, в итоге Лиза погибает на костре. В ярости Дракула насылает на людей полчища монстров — чудовищным тварям сможет противостоять лишь один человек. Это Тревор Бельмонт. Противостояния Бельмонтов и вампиров затягивается не на годы, но на столетия.