Девушка из клана бессмертных отправляется в прошлое, чтобы предотвратить появление Владыки Демонов. 500 лет назад он был простым человеком с ужасной судьбой, которую теперь есть шанс переписать. Красивое и захватывающее китайское фэнтези, заслужившее высокие рейтинги и любовь зрителей.

Единственная слабость Владыки Демонов – в его прошлом. Об этом узнаёт отважная заклинательница Ли Сусу, потерявшая свой клан в неравной борьбе со злом. Чтобы всё исправить и отомстить, она переносится на несколько веков назад с помощью магического зеркала. Правда, добрая Сусу просыпается в теле избалованной генеральской дочки. Хуже того, здесь её мужем оказывается её заклятый враг – будущий Владыка Демонов. В те годы он был политическим заложником и одиноким изгоем, готовым отдать дьяволу свою измученную душу. Сможет ли Сусу его остановить?