Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Светлый пепел луны
Постер сериала Светлый пепел луны
Постер сериала Светлый пепел луны
Постер сериала Светлый пепел луны
Постер сериала Светлый пепел луны
Постер сериала Светлый пепел луны
Постер сериала Светлый пепел луны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
7 постеров
Киноафиша Сериалы Светлый пепел луны

Светлый пепел луны (2023 - 2023)

Till the End of the Moon 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут

О чем сериал

Девушка из клана бессмертных отправляется в прошлое, чтобы предотвратить появление Владыки Демонов. 500 лет назад он был простым человеком с ужасной судьбой, которую теперь есть шанс переписать. Красивое и захватывающее китайское фэнтези, заслужившее высокие рейтинги и любовь зрителей.

Единственная слабость Владыки Демонов – в его прошлом. Об этом узнаёт отважная заклинательница Ли Сусу, потерявшая свой клан в неравной борьбе со злом. Чтобы всё исправить и отомстить, она переносится на несколько веков назад с помощью магического зеркала. Правда, добрая Сусу просыпается в теле избалованной генеральской дочки. Хуже того, здесь её мужем оказывается её заклятый враг – будущий Владыка Демонов. В те годы он был политическим заложником и одиноким изгоем, готовым отдать дьяволу свою измученную душу. Сможет ли Сусу его остановить? 

В ролях
В ролях
Лу Юньси
Чэнь Дулин
Дэн Вэй
Сунь Чжэньни
Ван Ифэй
Юй Бо
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие дорамы про богов и демонов Лучшие дорамы про богов и демонов
Сериалы про ангелов и демонов Сериалы про ангелов и демонов

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Светлый пепел луны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 40 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше