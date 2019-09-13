В центре событий оказывается молодая девушка Алма. Несмотря на то что у нее есть хороший дом, приличная работа и заботливый парень, она не чувствует себя счастливой. Героине кажется, что она оказалась в водовороте рутины, где каждый день похож на предыдущий. Все меняется, когда Алма внезапно видит на дороге своего отца. Проблема заключается в том, что он погиб много лет назад. Из-за видения героиня попадает в ДТП и оказывается в коме. После того как Алма очнулась, она поняла, что обладает удивительными способностями...