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Постер к сериалу Отмена
Постер к сериалу Отмена
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Отмена
Отмена (2019 - …) Undone 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 6 часов 8 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка Алма. Несмотря на то что у нее есть хороший дом, приличная работа и заботливый парень, она не чувствует себя счастливой. Героине кажется, что она оказалась в водовороте рутины, где каждый день похож на предыдущий. Все меняется, когда Алма внезапно видит на дороге своего отца. Проблема заключается в том, что он погиб много лет назад. Из-за видения героиня попадает в ДТП и оказывается в коме. После того как Алма очнулась, она поняла, что обладает удивительными способностями...

Отмена - трейлер второго сезона
Отмена
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Констанс Мари Camila Diaz
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк Jacob Winograd
Роза Салазар
Роза Салазар Alma Winograd-Diaz
Шейла Ванд
Шейла Ванд
Давид Диггс
Давид Диггс Tunde
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отмена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Отмена - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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