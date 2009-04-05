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Постер к сериалу Стальной алхимик: Братство
Постер к сериалу Стальной алхимик: Братство
Постер к сериалу Стальной алхимик: Братство
Постер к сериалу Стальной алхимик: Братство
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 9.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Стальной алхимик: Братство
Стальной алхимик: Братство (2009 - 2010) Fullmetal Alchemist: Brotherhood 12+
Год выпуска 2009
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TBS
Продолжительность 32 часа 0 минут
О чем сериал

«Стальной алхимик: Братство» — многосерийное аниме, рассказывающее о двух братьях — Эдварде и Альфонсе. В стремлении вернуть свою умершую мать, они нарушают сразу несколько важнейших запретов и, конечно, сразу же расплачиваются за это. Душа Альфонса уходит из его тела и поселяется в стальных доспехах, а Эдвард теряет конечности, получая взамен специальные протезы. Со временем Эд становится важным государственным человеком — алхимиком. Он пытается сделать все возможное, чтобы вернуть душу брата Альфонса в его тело.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Hiromu Arakawa
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Минами Такаяма
Минами Такаяма Envy
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия Alphonse Elric
Фумико Орикаса Riza Hawkeye
Кэидзи Фудзивара Maes Hughes
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Scar
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стальной алхимик: Братство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 64 эпизода
 
Кадры из сериала
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