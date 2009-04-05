«Стальной алхимик: Братство» — многосерийное аниме, рассказывающее о двух братьях — Эдварде и Альфонсе. В стремлении вернуть свою умершую мать, они нарушают сразу несколько важнейших запретов и, конечно, сразу же расплачиваются за это. Душа Альфонса уходит из его тела и поселяется в стальных доспехах, а Эдвард теряет конечности, получая взамен специальные протезы. Со временем Эд становится важным государственным человеком — алхимиком. Он пытается сделать все возможное, чтобы вернуть душу брата Альфонса в его тело.