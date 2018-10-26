Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Постер к сериалу Леденящие душу приключения Сабрины
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Леденящие душу приключения Сабрины
Леденящие душу приключения Сабрины (2018 - …) Chilling Adventures of Sabrina 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 36 часов 0 минут
О чем сериал

«Леденящие душу приключения Сабрины» — очень мрачная версия приключений юной ведьмы Сабрины, основанная на одноименных комиксах издательства Archie Comics. Поклонники сериала «Сабрина — маленькая ведьма» будут разочарованы — здесь совсем другая атмосфера. В этой истории тетушка Зельда может в любой момент убить тетушку Хильду и закопать ее во дворе дома, Салем на самом деле является жутким существом, принявшим форму кота, а все ведьмы Гриндейла поклоняются Темному повелителю и от него же черпают свои магические силы. 

Леденящие душу приключения Сабрины - трейлер четвертого сезона
Леденящие душу приключения Сабрины
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кирнан Шипка
Кирнан Шипка Sabrina Spellman
Ричард Койл
Ричард Койл Faustus Blackwood
Миранда Отто
Миранда Отто Zelda Spellman
Люси Дэвис
Люси Дэвис Hilda Spellman
Росс Линч
Росс Линч Harvey Kinkle
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Леденящие душу приключения Сабрины - Часть 1 / Part One Часть 1 / Part One
2018, 11 эпизодов
 
Леденящие душу приключения Сабрины - Часть 2 / Part Two Часть 2 / Part Two
2019, 9 эпизодов
 
Леденящие душу приключения Сабрины - Часть 3 / Part Three Часть 3 / Part Three
2020, 8 эпизодов
 
Леденящие душу приключения Сабрины - Часть 4 / Part Four Часть 4 / Part Four
2020, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
Слушать саундтрек сериала Леденящие душу приключения Сабрины
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши