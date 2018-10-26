«Леденящие душу приключения Сабрины» — очень мрачная версия приключений юной ведьмы Сабрины, основанная на одноименных комиксах издательства Archie Comics. Поклонники сериала «Сабрина — маленькая ведьма» будут разочарованы — здесь совсем другая атмосфера. В этой истории тетушка Зельда может в любой момент убить тетушку Хильду и закопать ее во дворе дома, Салем на самом деле является жутким существом, принявшим форму кота, а все ведьмы Гриндейла поклоняются Темному повелителю и от него же черпают свои магические силы.