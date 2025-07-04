Моника Эверетт, Молчаливая Ведьма, единственная в мире практикующая Безмолвную Магию, настоящая героиня, которая в одиночку отбилась от Черного Дракона из легенды. Однако юный вундеркинд на самом деле... супер-пупер застенчив! Да, оказывается, она выучила Безмолвную Магию только для того, чтобы не выступать на публике. Не зная об этом, Семь Мудрецов поручили ей сверхсекретную миссию по охране Второго Принца. Сможет ли Моника сохранить самообладание, сражаясь как с социальным взаимодействием, так и со злом, преследующим юную королевскую особу?