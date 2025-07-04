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Постер сериала Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
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Киноафиша Сериалы Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи

Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи (2025 - …)

Sairento Wicchi Chinmoku no Majo no Kakushigoto 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Моника Эверетт, Молчаливая Ведьма, единственная в мире практикующая Безмолвную Магию, настоящая героиня, которая в одиночку отбилась от Черного Дракона из легенды. Однако юный вундеркинд на самом деле... супер-пупер застенчив! Да, оказывается, она выучила Безмолвную Магию только для того, чтобы не выступать на публике. Не зная об этом, Семь Мудрецов поручили ей сверхсекретную миссию по охране Второго Принца. Сможет ли Моника сохранить самообладание, сражаясь как с социальным взаимодействием, так и со злом, преследующим юную королевскую особу?

В ролях
В ролях
Сая Аидзава
Ацуми Танэдзаки
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Рёхэй Кимура
Сёго Саката
Ёсики Накадзима
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи»

Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2025
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2025
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2025
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2025
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2025
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2025
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2025
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2025
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
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