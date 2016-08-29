Действие разворачивается в двадцать первом веке во время солнечного затмения. В центре событий оказывается молодая девушка Ко Ха-джин, которая попадает в прошлое, в период государства Корё. Она пришла в себя в 941 году и оказалась внутри шестнадцатилетней девушки благородного происхождения по имени Хэ-cу. При этом у Ко Ха-джин сохранились воспоминания обо всем, что происходило с ней в прошлой жизни. Но вернуться обратно у нее нет никакой возможности. Героиня вынуждена адаптироваться в реалиях старого мира.