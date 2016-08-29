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Постер к сериалу Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
Постер к сериалу Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.7
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2 постера
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё

Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё (2016 - 2016)

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo
Год выпуска 2016
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
О чем сериал

Действие разворачивается в двадцать первом веке во время солнечного затмения. В центре событий оказывается молодая девушка Ко Ха-джин, которая попадает в прошлое, в период государства Корё. Она пришла в себя в 941 году и оказалась внутри шестнадцатилетней девушки благородного происхождения по имени Хэ-cу. При этом у Ко Ха-джин сохранились воспоминания обо всем, что происходило с ней в прошлой жизни. Но вернуться обратно у нее нет никакой возможности. Героиня вынуждена адаптироваться в реалиях старого мира.

В ролях
В ролях
Ли Джи-ын
Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк
Ким Сон-гюн
Ли Джун-ги
Ли Джун-ги
Юн Сон-у
Кан Ха-ныль
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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