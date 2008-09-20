«Мерлин» — британский фэнтезийный сериал канала BBC. Впоследствии был также куплен американской сетью NBC. Выходил с 2008 по 2012 год, всего было отснято пять сезонов. Сюжет разворачивается вокруг юного мага Мерлина, который отправляется в Камелот по велению своей матери. Однако, прибыв в королевство, Мерлин понимает, что при дворе магия запрещена. Более того, она карается смертной казнью. Впоследствии герой знакомится с мудрым драконом, закованным в подземельях. Он раскрывает истинное предназначение мага — оберегать принца Артура.