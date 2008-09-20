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Постер к сериалу Мерлин
Постер к сериалу Мерлин
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Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
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Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Мерлин
Мерлин (2008 - 2012) Merlin 12+
Год выпуска 2008
Страна Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 48 часов 45 минут
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О чем сериал

«Мерлин» — британский фэнтезийный сериал канала BBC. Впоследствии был также куплен американской сетью NBC. Выходил с 2008 по 2012 год, всего было отснято пять сезонов. Сюжет разворачивается вокруг юного мага Мерлина, который отправляется в Камелот по велению своей матери. Однако, прибыв в королевство, Мерлин понимает, что при дворе магия запрещена. Более того, она карается смертной казнью. Впоследствии герой знакомится с мудрым драконом, закованным в подземельях. Он раскрывает истинное предназначение мага — оберегать принца Артура. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Херт
Джон Херт The Great Dragon
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Колин Морган
Колин Морган Merlin
Адам Годли
Адам Годли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мерлин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 13 эпизодов
 
Мерлин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 13 эпизодов
 
Мерлин - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 13 эпизодов
 
Мерлин - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 13 эпизодов
 
Мерлин - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2012, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Мерлин
Кадры из сериала
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