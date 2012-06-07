Канадский фантастический сериал «В надежде на спасение» – это история об обаятельном главе хирургического отделения одной из клиник Торонто Чарльзе Харрисе. Он становится жертвой дорожно-транспортного происшествия, после которого впадает в кому. Его любимая девушка и коллега Алекс Рид, вместе с известным хирургом Джоэлем Гораном ведут борьбу за спасение его жизни. Тем временем по коридорам клиники снует призрак Чарли Харриса. Герой не может понять, это галлюцинации или он на самом деле стал привидением?