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Постер к сериалу В надежде на спасение
Постер к сериалу В надежде на спасение
Постер к сериалу В надежде на спасение
Постер к сериалу В надежде на спасение
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы В надежде на спасение
В надежде на спасение (2012 - 2017) Saving Hope 16+
Год выпуска 2012
Страна Канада
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CTV
Продолжительность 85 часов 0 минут
О чем сериал

Канадский фантастический сериал «В надежде на спасение» – это история об обаятельном главе хирургического отделения одной из клиник Торонто Чарльзе Харрисе. Он становится жертвой дорожно-транспортного происшествия, после которого впадает в кому. Его любимая девушка и коллега Алекс Рид, вместе с известным хирургом Джоэлем Гораном ведут борьбу за спасение его жизни. Тем временем по коридорам клиники снует призрак Чарли Харриса. Герой не может понять, это галлюцинации или он на самом деле стал привидением?

В ролях Персонажи
Автор идеи
Малкольм МакРари
Morwyn Brebner
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Венди Крюсон
Венди Крюсон Dr. Dana Kinney
Эрика Дюранс Dr. Alex Reid
Питер Муни Dr. Jeremy Bishop
Майкл Шэнкс Dr. Charles "Charlie" Harris
Кристофер Тернер Dr. Gavin Murphy
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В надежде на спасение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
В надежде на спасение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 18 эпизодов
 
В надежде на спасение - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 18 эпизодов
 
В надежде на спасение - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 18 эпизодов
 
В надежде на спасение - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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