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Топ 1000 лучших фильмов
Триллер
2007
Рейтинг фильмов в жанре триллер 2007 года
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В прокате
Сериалы
1
Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик
2007, США
8.1
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2
28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы
2007, Великобритания
7.9
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3
Пророк
фантастика, триллер, боевик
2007, США
7.9
Оцените
4
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер
2007, США
7.8
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5
1408
триллер, ужасы
2007, США
7.8
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6
Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик
2007, США
7.8
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7
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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8
Старикам тут не место
драма, триллер, приключения
2007, США
7.7
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9
Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези
2007, США
7.6
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10
Рэмбо IV
триллер, боевик, драма
2007, США
7.6
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11
Наркоз
триллер, драма
2007, США
7.6
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12
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.6
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13
Пекло
триллер, фантастика
2007, Великобритания
7.6
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14
Стрелок
боевик, драма, триллер
2007, США
7.5
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15
Пила 4
криминал, ужасы, триллер
2007, США
7.5
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16
Точка обстрела
драма, триллер
2007, США
7.5
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17
Королевство
триллер, драма
2007, США
7.5
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18
Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик
2007, США
7.5
Оцените
19
12
триллер, драма, криминал
2007, Россия
7.4
Оцените
20
Приют
мистика, триллер, ужасы, драма
2007, Мексика / Испания
7.4
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21
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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22
Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия
2007, США
7.2
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23
Сыщик
триллер, мистика
2007, США
7.1
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24
30 дней ночи
триллер, ужасы
2007, Новая Зеландия / США
7.1
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25
Глаз
драма, ужасы, триллер
2007, США
7.0
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26
Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
7.0
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27
Хитмэн
боевик, криминал, триллер
2007, Франция / США
6.8
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28
Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма
2007, США
6.7
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29
Индиго
триллер, фантастика
2007, Россия
6.3
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