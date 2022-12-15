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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2007

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2007 года

Крепкий орешек 4.0
1 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
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28 недель спустя
2 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Пророк
3 Пророк
фантастика, триллер, боевик 2007, США
7.9
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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
4 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер 2007, США
7.8
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1408
5 1408
триллер, ужасы 2007, США
7.8
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Ультиматум Борна
6 Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик 2007, США
7.8
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Порок на экспорт
7 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Старикам тут не место
8 Старикам тут не место
драма, триллер, приключения 2007, США
7.7
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Призрачный гонщик
9 Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези 2007, США
7.6
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Рэмбо IV
10 Рэмбо IV
триллер, боевик, драма 2007, США
7.6
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Наркоз
11 Наркоз
триллер, драма 2007, США
7.6
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Золотой компас
12 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Пекло
13 Пекло
триллер, фантастика 2007, Великобритания
7.6
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Стрелок
14 Стрелок
боевик, драма, триллер 2007, США
7.5
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Пила 4
15 Пила 4
криминал, ужасы, триллер 2007, США
7.5
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Точка обстрела
16 Точка обстрела
драма, триллер 2007, США
7.5
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Королевство
17 Королевство
триллер, драма 2007, США
7.5
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Пристрели их
18 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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12
19 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Приют
20 Приют
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
7.4
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Обитель зла 3
21 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Час пик 3
22 Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.2
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Сыщик
23 Сыщик
триллер, мистика 2007, США
7.1
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30 дней ночи
24 30 дней ночи
триллер, ужасы 2007, Новая Зеландия / США
7.1
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Глаз
25 Глаз
драма, ужасы, триллер 2007, США
7.0
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Тринадцать друзей Оушена
26 Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
7.0
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Хитмэн
27 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
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Вторжение
28 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
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Индиго
29 Индиго
триллер, фантастика 2007, Россия
6.3
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