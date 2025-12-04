Меню
Рейтинг фильмов в жанре приключения 2026 года

Простоквашино 7.5
1 Простоквашино Игровой фильм о знакомых с детства героях из повестей Эдуарда Успенского и классических советских мультиков
приключения, семейный 2026, Россия
Буратино 7.3
2 Буратино Новое красочное воплощение знаменитой сказки о приключениях деревянного мальчика
семейный, приключения 2026, Россия
Самые ожидаемые фильмы
1247
Человек-бензопила. Фильм: История Резе 4 декабря 2025
1159
Аватар: Пламя и пепел 25 декабря 2025
617
Чебурашка 2 1 января 2026
314
Пять ночей с Фредди 2 4 декабря 2025
155
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
Лучшие фильмы в прокате
10
Сумма квадратов катетов
10
Вальс со смертью
9.5
Присутствие
9.4
Айхал
9.1
Атака титанов: Последняя атака
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Атака титанов: Последняя атака
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
8.9
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.9
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
