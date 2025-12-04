«Стоянов раздражает», пишут зрители: кто же тогда стал главной звездой сериала «Как приручить лису»

Тайное досье Маркуса Райта: за что его казнили в «Терминаторе» ещё до войны машин

3 новых российских сериала, которые быстро стали любимчиками зрителей: на экране — Петербург, маньяк и три ведьмы

«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом

Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

У одних – яичница, у других – макароны: вспомните 5 фильмов СССР по завтраку героев (тест)

«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

Большой фрагмент «Афони» канул в небытие: Данелию настойчиво попросили вырезать сцену — артисты выглядели «не как положено в СССР»

Продолжение «Игры престолов» уже в работе: Мартин подтвердил – культовый сериал получит полноценный сиквел (но не про Джона Сноу)