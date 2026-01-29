«Гренландия 2: Миграция»: Рецензия Киноафиши

Джерард Батлер, героически хмурясь, ведет семью через постапокалиптическую Европу, где переживший катастрофу мир выглядит не столько страшным, сколько безнадежно скучным. «Гренландия 2: Миграция» — это сиквел, который упорно мигрирует от всего того, что делало первую часть цепляющей и честной: от человеческой тревоги и ощущения хрупкости мира к простой идее, что во время конца света опасности будут повсюду.

Пять лет после кометы Кларка. Семья Гаррити — Джон (Батлер), Эллисон (Морена Баккарин) и подросший Нейтан (Роман Гриффин Дэвис) — влачат существование в гренландском бункере. Быт там уже неплохо налажен: на досуге можно даже позаниматься йогой на ковриках и поиграть в футбол между уроками. Джон тем временем чинит в бункере разные поломки и выходит во внешний радиационный мир в поисках чего-то ценного для выживания. А Эллисон вместе с другими членами совета решает, что делать с заканчивающимися запасами. Но сдвиг тектонических плит и серия толчков решает эту проблему за них: теперь люди должны покинуть бункер и спасаться в мире, где 75% планеты непригодны для обитания. Их новая цель — кратер Кларка на юге Франции, мифический оазис, где, по слухам, появилась новая жизнь, защищенная от токсичного воздуха. Путь лежит через затопленный Ливерпуль, руины Лондона и высохший Ла-Манш, ставший гигантской полосой препятствий для любителей экстрима.

Первая «Гренландия», выпущенная в пандемийный 2020 год, стала неожиданным хитом. Не из-за размаха (бюджет был скромен), а из-за камерной истории о семье на грани разрушения. Рик Роман Во снова в режиссерском кресле, над сценарием работал также автор первой части Крис Спарлинг. Но, кажется, в этот раз команда предпочла лишь безопасно пробежаться по проверенным жанровым рельсам. Основная беда «Миграции» — в ее катастрофической скуке. Фильм предлагает нам переживать за героев, которые сталкиваются то с не слишком опасными мародерами, то с шаткими мостиками, которые внезапно оказываются крепче скалы. И в то же время в путешествии туристы гостят у своих знакомых, где распивают вино и тратят электроэнергию на световые гирлянды.

Апокалипсис здесь — не трагедия, а живописный бэкграунд для роуд-муви, чересчур неспешного и лишенного остросюжетности. Батлер, обычно заряженный грубой энергией и силой, выполняет роль уставшего проводника. Его герой болен — единственная деталь, намекающая на драму, — но даже этот симптом воспринимается как досадная помеха перед финальным умиротворением у кратера с классическими семейными флешбэками. «Миграция» хочет быть и притчей о мигрантах, и экологическим манифестом, и семейной сагой, но в итоге не реализует ни одну из этих задач. Пусть даже оператор нашел красивые ракурсы для исландских фьордов, имитирующих мертвую землю Европы. И пусть есть напряженный момент с переходом через каньон по веревкам. Но всему этому не хватает «человечности», которая была ядром истории первого фильма.

Финал обещает надежду на новое начало с зелеными побегами на дне кратера. Но после почти ста минут этого бездушного путешествия, в котором даже убийства людей из близкого окружения не так уж и волновали главных героев, уже и не хочется за них радоваться. Ставки не кажутся столь высоки, когда после пугающих рассказов о военных действиях вблизи «Земли обетованной» семья почти беспрепятственно туда добирается. «Гренландия 2» — сама по себе кино-бункер: пространство довольно безопасное, герметичное и начисто лишенное кислорода подлинной эмоции. Выходишь из него не потрясенным, а просто немного уставшим от вселенской скуки.