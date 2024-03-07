Меню
Холоп 3. Тизер-трейлер
Холоп 3. Тизер-трейлер
0
0
🧡
1
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 февраля 2026
Холоп 3
– Дети избалованных мажоров организуют «перевоспитание», отправляя родителей во времена Петра Первого.
Чива
7 марта 2024, 13:22
Я буду там сниматься
7 марта 2024, 13:22
0
0
Ответить
Чива
7 марта 2024, 13:23
Я буду сниматься холопом
7 марта 2024, 13:23
0
0
Ответить
Владимир Котолепс
25 января 2025, 21:00
Фильм Холоп 3 по сравнению с другими частями вообще не пошел. Турки ничего не могли своего придумать, только как скопировать первую часть.
25 января 2025, 21:00
0
0
Ответить
Yulia Sandler
26 января 2025, 20:10
Отвратительно, просто взяли и скопировали 1 часть(((, до мелочей, считаю что такое вообще нельзя в прокат допускать!!! Наглость высшего класса!!!
26 января 2025, 20:10
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
26 января 2025, 22:23
в ответ на сообщение
Владимир Котолепс от 25 января 2025, 21:00
Не скопировать, а официально адаптировать 🙌
26 января 2025, 22:23
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
26 января 2025, 22:26
в ответ на сообщение
Yulia Sandler от 26 января 2025, 20:10
Это официальная турецкая адаптация 🙌 Как, например, фильм Михалкова "12"
26 января 2025, 22:26
0
0
Ответить
0.0
Холоп 3
комедия, 2026, Россия
