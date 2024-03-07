Меню
Холоп 3 - тизер-трейлер
Дата публикации: 16 февраля 2026
Холоп 3 – Дети избалованных мажоров организуют «перевоспитание», отправляя родителей во времена Петра Первого.  
Чива 7 марта 2024, 13:22
Я буду там сниматься
7 марта 2024, 13:22 Ответить
Чива 7 марта 2024, 13:23
Я буду сниматься холопом
7 марта 2024, 13:23 Ответить
Владимир Котолепс 25 января 2025, 21:00
Фильм Холоп 3 по сравнению с другими частями вообще не пошел. Турки ничего не могли своего придумать, только как скопировать первую часть.
25 января 2025, 21:00 Ответить
Yulia Sandler 26 января 2025, 20:10
Отвратительно, просто взяли и скопировали 1 часть(((, до мелочей, считаю что такое вообще нельзя в прокат допускать!!! Наглость высшего класса!!!
26 января 2025, 20:10 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2025, 22:23
в ответ на сообщение Владимир Котолепс от 25 января 2025, 21:00
Не скопировать, а официально адаптировать 🙌
26 января 2025, 22:23 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2025, 22:26
в ответ на сообщение Yulia Sandler от 26 января 2025, 20:10
Это официальная турецкая адаптация 🙌 Как, например, фильм Михалкова "12"
26 января 2025, 22:26 Ответить
