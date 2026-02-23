«Король и Шут. Навсегда»: Рецензия Киноафиши

В фэнтези-вселенной, где Горшок (Константин Плотников), Князь (Влад Коноплев), Вдовушка (Дарья Мельникова) и Принцесса (Вера Вольт) каждый вечер развлекают посетителей трактира панк-концертом и отборной выпивкой, случается беда. Могущественный колдун Некромант (Илья Гришин) выбирается из своего склепа, чтобы выкрасть Вдовушку и обратить всех жителей сказочного мира в зомби. Во время схватки с прислужниками Некроманта погибает Князь, и Горшок, оплакав потерю друга, отправляется прямо в замок колдуна, чтобы спасти возлюбленную. В это время в реальном мире происходит другая трагедия: Андрей Князев так и не может прийти в себя после смерти Михаила Горшенева, а хиты группы вдруг как по мановению волшебной палочки стираются из людской памяти. Чтобы спасти обе вселенных, героям придется объединить усилия и пересечь все мыслимые и немыслимые границы миров.

Если сериал 2023 года делал акцент именно на реальной истории становления группы и дружбы Горшенева с Князевым, а фэнтези-вселенная их песен была лишь приятным бонусом, то здесь создатели с головой погружаются в сказочный мир, для которого реальный — не более чем фон. Над фильмом работала та же команда (в режиссерском кресле вновь Рустам Мосафир), но впечатления от просмотра совершенно иные.

Пожалуй, основная проблема «Короля и Шута: Навсегда» — неровность в самых разных ее проявлениях. События сменяют друг друга с фантастической скоростью, при этом создавая ощущение не целостной истории, а отдельных ярких эпизодов. Вот сюрреалистический прием у психиатра, после которого Князев попадает в психушку. Вот встреча Горшка с обольстительной Ведьмой, которая указывает путь к спасению. А вот проклятый старый дом с замурованным в нем хозяином. Сказочный мир нашпигован цитатами из текстов КиШа, но связь между ними довольно условная. Если отбросить красочные музыкальные вставки, получится классический квест: герои перемещаются из одной локации в другую, получают нужный предмет и отправляются дальше.

Музыка — еще одна спорная составляющая фильма. Первая сцена заряжает динамичным «Ромом», но дальше музыкальных номеров станет гораздо меньше, а новые аранжировки в сочетании с оригинальными хитами могут вызвать недоумение.

При этом фильму есть чем зацепить зрителя, кроме многочисленных отсылок и игре на ностальгических чувствах. Стильные визуальные образы — главная фишка «Короля и Шута», чего стоит только сцена возвращения Некроманта (к слову, подозрительно смахивающего на Дэвида Боуи). А безумный бал во дворце колдуна, на котором он безуспешно попытается добиться расположения Вдовушки, напоминает то ли ритуальный маскарад Кубрика, то ли сновидческое пространство Линча, то ли безумные миры Терри Гиллиама. Немало в этих визуальных решениях и остроумия: в жилах Принцессы течет самая настоящая голубая кровь, а посетителей таверны на входе вместо печатей клеймят каленым железом.

Если продраться через шитый белыми нитками сценарий и порой чрезмерное цитирование, станет понятно, что сердце фильма — не в его безумной атмосфере и не в ностальгии, а в по-настоящему трогательной и честной попытке сказать последнее «Прости». Ведь где как не в сказочной вселенной у старых друзей, наговоривших друг другу много лишнего, может появиться шанс в последний раз поговорить по душам и расстаться без недосказанности и взаимных обид.