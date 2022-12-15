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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2019

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2019 года

Малефисента: Владычица тьмы
1 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Аладдин
2 Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.3
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Вперёд
3 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Джуманджи: Новый уровень
4 Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.1
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Путь домой
5 Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.1
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Арахисовый сокол
6 Арахисовый сокол
приключения 2019, США
7.9
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Кома
7 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Капитан Марвел
8 Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.8
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Дамбо
9 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
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Расправь крылья
10 Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.7
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Союз спасения
11 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
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Снежная королева: Зазеркалье
12 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Годзилла 2: Король монстров
13 Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.2
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Люди в черном: Интернэшнл
14 Люди в черном: Интернэшнл
фантастика, приключения 2019, США
6.8
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Люди Икс: Тёмный Феникс
15 Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.4
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Тайна печати дракона
16 Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.4
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Трезвый водитель
17 Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.6
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Холмс & Ватсон
18 Холмс & Ватсон
детектив, комедия, приключения 2019, США
3.5
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