Байопики — проверенный способ либо для того, чтобы популяризировать в массах того или иного исторического персонажа, либо чтобы возродить его былую славу. Так было с фигурами Теда Банди и Джорджа Джанга, чьи образы обросли романтическими мифами после выхода фильмов «Красивый, плохой, злой» и «Кокаин» соответственно. Так же было с памятью о Шэрон Тейт после выхода «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино: история актрисы, почти не успевшей ничего сделать в свое время, благодаря роли Марго Робби вызвала интерес у зрителей. Игру в байопик, несомненно, выиграл Элтон Джон: фильм о нем сняли при нем живом и здоровом.

Говорить о достоверности фильмов-биографий бесполезно, ведь всегда найдется одержимый фанат, который опровергнет правдивость каждой сцены и поставит под сомнение компетентность режиссера. Байопик на звание документального кино не претендует, ведь он выстраивается из вкусовщины: автор решает, о каких эпизодах в жизни героя рассказывать, о чьем влиянии на него говорить. В конце концов, составлять мнение о незнакомом человеке по чужим воспоминаниям и записям по определению не может быть абсолютно верным.

Просмотр биографического кино — отличный способ познакомиться с историями людей, чьи имена не вошли в школьные учебники, но тем не менее оказали огромное влияние на всю историю: спортсмены, музыканты, ученые, актеры и многие другие. В последнее время байопики посвящают жизни людей, которых общественность не просто презирает, но ненавидит: нечистоплотный продюсер, серийный убийца, наркобарон. Несмотря на это, зритель смотрит такие фильмы, и обычно они производят сильное впечатление, возможно, из-за осознания того, что даже в художественном фильме есть доля правды.

Лучшие биографические фильмы помогут отвлечься от суеты, узнать много нового о культовых личностях. Следите за новинками биографических фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.