Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Биография

Биографические фильмы онлайн

Байопики — проверенный способ либо для того, чтобы популяризировать в массах того или иного исторического персонажа, либо чтобы возродить его былую славу. Так было с фигурами Теда Банди и Джорджа Джанга, чьи образы обросли романтическими мифами после выхода фильмов «Красивый, плохой, злой» и «Кокаин» соответственно. Так же было с памятью о Шэрон Тейт после выхода «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино: история актрисы, почти не успевшей ничего сделать в свое время, благодаря роли Марго Робби вызвала интерес у зрителей. Игру в байопик, несомненно, выиграл Элтон Джон: фильм о нем сняли при нем живом и здоровом.

Говорить о достоверности фильмов-биографий бесполезно, ведь всегда найдется одержимый фанат, который опровергнет правдивость каждой сцены и поставит под сомнение компетентность режиссера. Байопик на звание документального кино не претендует, ведь он выстраивается из вкусовщины: автор решает, о каких эпизодах в жизни героя рассказывать, о чьем влиянии на него говорить. В конце концов, составлять мнение о незнакомом человеке по чужим воспоминаниям и записям по определению не может быть абсолютно верным.

Просмотр биографического кино — отличный способ познакомиться с историями людей, чьи имена не вошли в школьные учебники, но тем не менее оказали огромное влияние на всю историю: спортсмены, музыканты, ученые, актеры и многие другие. В последнее время байопики посвящают жизни людей, которых общественность не просто презирает, но ненавидит: нечистоплотный продюсер, серийный убийца, наркобарон. Несмотря на это, зритель смотрит такие фильмы, и обычно они производят сильное впечатление, возможно, из-за осознания того, что даже в художественном фильме есть доля правды.

Лучшие биографические фильмы помогут отвлечься от суеты, узнать много нового о культовых личностях. Следите за новинками биографических фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.

Ника
Ника
драма, биография 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
1941. Крылья над Берлином
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Суворов: Великое путешествие
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Громкое дело
Громкое дело
биография, криминал, драма 2021, Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тед К. Унабомбер
Тед К. Унабомбер
биография, криминал 2021, США
7.0
Смотреть онлайн
Эйфель
Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.0
Смотреть онлайн
Я — Златан
Я — Златан
биография, драма, спорт 2021, Швеция / Дания / Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гарри Хафт: Последний бой
Гарри Хафт: Последний бой
биография 2021, Канада / Венгрия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мейер Лански
Мейер Лански
биография, криминал, драма 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
На пределе
На пределе
биография, драма, спорт 2021, Австрия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Соединённые Штаты против Билли Холидей
Соединённые Штаты против Билли Холидей
биография, драма, музыка 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Судьба диверсанта
Судьба диверсанта
драма, биография 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Чемпион из Освенцима
Чемпион из Освенцима
биография, драма, исторический 2020, Польша
6.0
Смотреть за 1 рубль
Туве
Туве
биография, драма 2020, Финляндия / Швеция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография 2020, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Стрельцов
Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Генерал Де Голль
Генерал Де Голль
драма, биография, исторический 2020, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Половинка меня
Половинка меня
биография, драма, спорт 2020, Финляндия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тесла
Тесла
биография, драма, исторический 2020, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
8 комнат. Ключи Есенина
биография 2020, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Темные воды
Темные воды
драма, биография, исторический 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Паваротти
Паваротти
документальный, биография, мюзикл 2019, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Уличный пацан
Уличный пацан
драма, биография, мюзикл 2019, Индия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Толкин
Толкин
драма, биография 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству
драма, биография 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бойцовская семейка
Бойцовская семейка
биография, драма, комедия 2019, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ип Ман 4
Ип Ман 4
боевик, биография, драма 2019, Гонконг / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джуди
Джуди
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
В погоне за ветром
В погоне за ветром
спорт, биография, драма 2019, Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Амундсен
Амундсен
драма, биография, приключения 2019, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Я - женщина
Я - женщина
биография, драма, музыка 2019, Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ван Гог. На пороге вечности
Ван Гог. На пороге вечности
биография 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гарриет
Гарриет
биография, драма, исторический 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Прорыв
Прорыв
драма, биография 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Приложение киноафиши