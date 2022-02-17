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Выход
7.2
Выход
, 2022
Vikhod
Россия, Великобритания / документальный, биография / 18+
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Цитаты
7.2
Выход
Трейлер
Трейлер
О фильме
Рассказ о жизни на берегу Чукотского моря учёного-отшельника Максима Чакилева.
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В ролях
Максим Чакилев
Self
Режиссер
Максим Арбугаев
,
Евгения Арбугаева
Сценарист
Максим Арбугаев
,
Евгения Арбугаева
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия / Великобритания
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
17 февраля 2022
Премьера в мире
17 февраля 2022
Дата выхода
3 октября 2024
Чехия
Производство
Albireo Films
Другие названия
Vikhod, Haulout, Izlazak, Выход
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 6 мая 2025
Трейлеры фильма
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Выход
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Цитаты
Максим Чакилев
7 сентября. Густой туман. Пока не вижу их.
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Новости о фильме
13 марта 2023 15:39
«Дзен» создал коллекцию одежды, приуроченной к номинированному на «Оскар» фильму «Выход»
Платформа и создатели фильма хотят во всеуслышание рассказать об экологических проблемах.
6 марта 2023 16:04
8 марта на стриминге состоится премьера российского фильма «Выход», номинированного на «Оскар»
Документальная картина о буднях морского биолога.
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