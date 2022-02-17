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Постер фильма Выход
7.2
Выход - Трейлер
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7.2

Выход

, 2022
Vikhod
Россия, Великобритания / документальный, биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма Выход
7.2
Выход - Трейлер
Выход  Трейлер

О фильме

Рассказ о жизни на берегу Чукотского моря учёного-отшельника Максима Чакилева.

В ролях

Максим Чакилев
Self
Режиссер Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева
Сценарист Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Великобритания
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 февраля 2022
Премьера в мире 17 февраля 2022
Дата выхода
3 октября 2024 Чехия
Производство Albireo Films
Другие названия
Vikhod, Haulout, Izlazak, Выход

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

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Выход - Трейлер
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Новости о фильме

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