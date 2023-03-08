Выход, 2022

Жанр: документальный биография Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Рассказ о жизни на берегу Чукотского моря учёного-отшельника Максима Чакилева. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 25 минут Год выпуска 2022 Премьера онлайн 8 марта 2023 Премьера в мире 8 марта 2023 Стрим-сервис KION Режиссер Максим Арбугаев В ролях Максим Чакилев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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