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3723 Вознесенский 3723 Вознесенский
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3723 Вознесенский

3723 Вознесенский, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Известный советский астроном Николай Черных, открывший более пятисот планет, в 1976 году дал одной из них имя Андрея Вознесенского, подтверждая тем самым космический масштаб личности поэта. Усложненная ритмическая система стихов молодого Вознесенского была насыщена непривычными для того времени метафорами, волнующими сознание и сегодня. Документальный фильм расскажет нам о личной и творческой жизни поэта, а также о самых важных событиях его биографии, через хроники публичных выступлений поэта-шестидесятника и его интервью разных лет. Встречи Андрея Андреевича со звездными голливудскими актерами Шэрон Стоун и Дастином Хоффманом в Нью-Йорке, сохранившиеся на архивных кадрах, также вошли в этот фильм. Личными воспоминаниями о Вознесенском поделилась его вдова Зоя Богуславская, а также пасынок поэта, Леонид Богуславский, впервые расскажет о своем гениальном отчиме.

Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 12+
Режиссер
Валерий Белов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 3723 Вознесенский 1 постер
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3723 Вознесенский
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