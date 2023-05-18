Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 3723 Вознесенский
Киноафиша Фильмы 3723 Вознесенский

3723 Вознесенский

, 2023
3723 Вознесенский
Россия / документальный, биография / 18+
Постер фильма 3723 Вознесенский

О фильме

Известный советский астроном Николай Черных, открывший более пятисот планет, в 1976 году дал одной из них имя Андрея Вознесенского, подтверждая тем самым космический масштаб личности поэта. Усложненная ритмическая система стихов молодого Вознесенского была насыщена непривычными для того времени метафорами, волнующими сознание и сегодня. Документальный фильм расскажет нам о личной и творческой жизни поэта, а также о самых важных событиях его биографии, через хроники публичных выступлений поэта-шестидесятника и его интервью разных лет. Встречи Андрея Андреевича со звездными голливудскими актерами Шэрон Стоун и Дастином Хоффманом в Нью-Йорке, сохранившиеся на архивных кадрах, также вошли в этот фильм. Личными воспоминаниями о Вознесенском поделилась его вдова Зоя Богуславская, а также пасынок поэта, Леонид Богуславский, впервые расскажет о своем гениальном отчиме.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 мая 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
Этот фильм с Netflix идёт 27 минут, но уже обошёл нового «Человека-паука» по рейтингам и сборам: может стать главным кассовым хитом 2026 года
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше