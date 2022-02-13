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Постер фильма Фальсификатор
6.4
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6.4

Фальсификатор

, 2022
Der Passfälscher
Германия, Люксембург / биография, драма / 18+
Постер фильма Фальсификатор
6.4

О фильме

Главный талант 21-летнего Сиома — всегда улыбаться и искать в жизни положительные моменты. А это не так-то просто, если ты еврей, живущий в Берлине в 1942 году. Однако парень не скрывается, а наоборот всегда на виду и в гуще событий. Он живет в большой квартире своих родителей, покинувших город, и работает на заводе. Но у него есть тайная подработка — по заказу адвоката Франца Кауфмана, который пытается спасти евреев из Германии, Сиом рисует фальшивые паспорта и взамен получает продуктовые карточки. Однако герой не знает, что за ним уже давно наблюдают.

В ролях

Луис Хофманн
Луис Хофманн
Cioma Schönhaus
Джонатан Берлин
Det Kassriel
Луна Ведлер
Луна Ведлер
Gerda
Нина Гуммих
Frau Peters
Андре Юнг
Herr Dietrich
Марк Лимпах
Franz Heinrich Kaufmann
Yotam Ishay
Ludwig Lichtwitz
Люк Фейт
Kellner Albert
Джинн Вернер
Джинн Вернер
Frau Lange
Joscha Schönhaus
Walter Heymann
Режиссер Мэгги Перен
Сценарист Мэгги Перен, Cioma Schönhaus
Композитор Mario Grigorov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Люксембург
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 ноября 2022
Премьера в мире 13 февраля 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Германия
21 сентября 2023 Гонконг IIA
11 мая 2023 Дания 15
13 января 2023 Испания
1 февраля 2024 Португалия
27 апреля 2023 Сербия
2 июня 2023 Финляндия 12
Сборы в мире $218 449
Производство Dreifilm, Amour Fou Luxembourg, Network Movie Film-und Fernsehproduktion
Другие названия
Der Passfälscher, The Forger, O Falsificador, El falsificador, El falsificador de pasaportes, El falsificador de passaports, Falšovateľ, Fałszerz, Förfalskaren, Krivotvoritelj, Le faussaire, Pasforfalskeren, Passforfalskeren, Väärentäjä, Võltsija, Фалшификаторът, Фальсификатор, 大偽術師

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 26 января 2023

Отзывы о фильме

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