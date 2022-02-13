Фальсификатор, 2022

Главный талант 21-летнего Сиома — всегда улыбаться и искать в жизни положительные моменты. А это не так-то просто, если ты еврей, живущий в Берлине в 1942 году. Однако парень не скрывается, а наоборот всегда на виду и в гуще событий. Он живет в большой квартире своих родителей, покинувших город, и работает на заводе. Но у него есть тайная подработка — по заказу адвоката Франца Кауфмана, который пытается спасти евреев из Германии, Сиом рисует фальшивые паспорта и взамен получает продуктовые карточки. Однако герой не знает, что за ним уже давно наблюдают.