Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фальсификатор Фальсификатор
Киноафиша Фильмы Фальсификатор
Der Passfälscher

Фальсификатор, 2022

2022 / Германия / Люксембург
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главный талант 21-летнего Сиома — всегда улыбаться и искать в жизни положительные моменты. А это не так-то просто, если ты еврей, живущий в Берлине в 1942 году. Однако парень не скрывается, а наоборот всегда на виду и в гуще событий. Он живет в большой квартире своих родителей, покинувших город, и работает на заводе. Но у него есть тайная подработка — по заказу адвоката Франца Кауфмана, который пытается спасти евреев из Германии, Сиом рисует фальшивые паспорта и взамен получает продуктовые карточки. Однако герой не знает, что за ним уже давно наблюдают.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Мэгги Перен
В ролях
Луис Хофманн
Луис Хофманн
Джонатан Берлин
Луна Ведлер
Луна Ведлер
Нина Гуммих
Андре Юнг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фальсификатор 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фальсификатор смотреть онлайн

Фальсификатор
Смотрите за 1
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши