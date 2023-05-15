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Джеймс Ганн выступал консультантом при создании лучших фильмов Marvel

15 мая 2023 15:27
Джеймс Ганн выступал консультантом при создании лучших фильмов Marvel

Создатель «Стражей Галактики» участвовал в разработке фильмов о Человеке-пауке и Докторе Стрэндже.

Создатель трилогии «Стражи Галактики» Джеймс Ганн — один из определяющих и наиболее самобытных режиссеров, работавших над киновселенной Marvel. Он заслужил не только особую любовь фанатов, но и беспрецедентное доверие самого Кевина Файги. В свежем интервью для The Wrap постановщик рассказал, что президент Marvel Studios неоднократно консультировался с ним по поводу многих проектов «Саги бесконечности», в числе которых фильмы о Человеке-пауке, Докторе Стрэндже и Капитане Марвел.

«Я всегда давал консультации по насущным вопросам. Чуть ли не по всем фильмам Marvel. Кевин присылал мне сценарий «Человека-паука», чтобы я внес в него свои заметки. Он отправлял мне сценарии «Доктора Стрэнджа» и «Капитана Марвел», и я также вносил в них свои правки. Это было очень по-дружески, словно ты командный игрок», — поведал Ганн.

Осенью прошлого года Ганн вместе с Питером Сафраном возглавил DC Studios, поэтому с некоторых пор он всецело сосредоточен на другой киновселенной. Несмотря на это, в другом интервью Ганн признался, что в каком-то смысле он все равно будет скучать по работе в Marvel — настолько ему понравилось сотрудничать с Файги:

«Честно говоря, я действительно буду скучать по этой дружбе. Точнее не по дружбе, так как она никуда не делась, а по своим отношениям с Кевином Файги и Луисом Д’Эспозито, потому что мне очень нравятся эти парни. У нас получился по-настоящему плодотворный союз».

В данный момент Ганн готовится к съемкам «Супермена: Наследие», которые стартуют через восемь или девять месяцев. Премьера этого фильма состоится 11 июля 2025 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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