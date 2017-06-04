Меню
Человек-паук: Возвращение домой. Дублированный трейлер 2
Человек-паук: Возвращение домой. Дублированный трейлер 2
Дата публикации: 28 марта 2017
Человек-паук: Возвращение домой
– новый трейлер про приключения Паука!
Артём Рогозин
4 июня 2017, 14:44
Эм, а будет в Южно-Сахалинске предпоказ фильма "Человек-паук Возращение домой" как это было с фильмом "Доктор Стрэндж" ???)))
4 июня 2017, 14:44
Киноафиша.инфо
5 июня 2017, 15:26
в ответ на сообщение
Артём Рогозин от 4 июня 2017, 14:44
Артем, здравствуйте!
Все может быть...
Следите за информацией на нашем сайте! :)
5 июня 2017, 15:26
Asad Gerasimov
5 июня 2017, 22:29
Подскажите пожалуйста, а будет примьера фильма в Симферополе?
5 июня 2017, 22:29
Киноафиша.инфо
6 июня 2017, 10:54
в ответ на сообщение
Asad Gerasimov от 5 июня 2017, 22:29
Добрый день. Премьера намечена на 6 июля. Следите за расписанием. В рубрике подборки часто появляется информация об открытии предварительной продажи билетов.
6 июня 2017, 10:54
Маша Сатарова
5 июля 2017, 11:39
Я очень очень жду походки в кино и посмотреть ,, Человека Паука Возвращение Домой ,, - нууу очень интересно
5 июля 2017, 11:39
Маша Сатарова
5 июля 2017, 11:40
Спасибо вам большое
5 июля 2017, 11:40
Лариса Сухарева
5 июля 2017, 16:13
Я заметила что вы отвечаете на опросы и еще и шутите :)
5 июля 2017, 16:13
Киноафиша.инфо
5 июля 2017, 16:18
в ответ на сообщение
Лариса Сухарева от 5 июля 2017, 16:13
Ну а как же без юмора) Напишите потом отзыв о фильме:)
5 июля 2017, 16:18
Макс Крохин
5 июля 2017, 19:28
а в цимлянске завтро будет премьера
5 июля 2017, 19:28
Илья Баранов
6 июля 2017, 09:11
а стоимость билета какова?
6 июля 2017, 09:11
Киноафиша.инфо
6 июля 2017, 10:46
в ответ на сообщение
Макс Крохин от 5 июля 2017, 19:28
Макс, здравствуйте!
К сожалению, в Цимлянске данного фильма пока не будет.
Следите за обновлением расписания :)
6 июля 2017, 10:46
Киноафиша.инфо
6 июля 2017, 10:46
в ответ на сообщение
Илья Баранов от 6 июля 2017, 09:11
Илья, доброе утро!
Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр, а также выбранный вами сеанс.
Хорошего дня! :)
6 июля 2017, 10:46
multiay
8 июля 2017, 21:42
👍👍👍
8 июля 2017, 21:42
Тимур Сахапов
10 июля 2017, 03:39
«Человек-паук: Возвращение домой — ода восторженных фанатов»
10 июля 2017, 03:39
Димон Охламон
14 июля 2017, 20:04
Посмотрел, разочарован. Наверно потому что ждал продолжения техногенного боевика после мстителей железных человеков, а получил детское, растянутое, скучноватое кино с редкими и короткими экшен сценами.
Рекомендую смотреть это с детьми или если вам до 16 лет.
Рекомендую смотреть это с детьми или если вам до 16 лет.
14 июля 2017, 20:04
c553tk
21 июля 2017, 15:36
Фильм не шедевр, но вполне смотрибельно. 8/10
21 июля 2017, 15:36
Игорь Дугарев
22 июля 2017, 16:20
Дружелюбный сосед, который носит трико.
22 июля 2017, 16:20
Андрей
2 сентября 2017, 13:09
вообще не понравился фильм!!!
2 балла!
"что за нафиг" тётя Мэй!?? а почему бы и не Шерон Стоун?!
сюжет очень слабый и скорее подходит для сериала, т.е. для первой серии.
понимаю и может быть уважаю тех, кому нравятся миры или что там параллельное Марвела, вам, наверно понравилось, каждому своё - но я не рекомендую смотреть этот фильм!
2 сентября 2017, 13:09
Weteran Mc
5 июня 2025, 03:30
"Человек-паук: Возвращение домой" - американский супергеройский фантастический боевик 2017 года от студии #Marvel, на сей раз с Томом Холландом в главной роли.
По сюжету, после встречи с Мстителями, школьник Питер Паркер пытается жить обычной жизнью под опекой тёти Мэй и теперь под присмотром своего нового наставника Тони Старка.
Во время очередного патрулирования в костюме Паука, Питер обнаруживает банду, грабившую магазин при помощи инопланетного оружия. Таким образом он выходит на нового злодея Стервятника, угрожающего уничтожить всё, что дорого Питеру. Тогда приходит время действовать и показать всем, кто здесь настоящий супергерой.
Как и все фильмы про Спайдермена, это кино тоже не могу назвать плохим. Динамика, экшен, хороший юмор, графика и спецэффекты - всё это есть и в не малом количестве. Единственный минус, который я обнаружил в этой части, это некая подростковость, ребячество, несерьёзность в важных моментах. Много времени уделено школьной тематике, нежели борьбе со злом.
Как я написал выше, эта часть вполне не плохая, тем более, если считать её своего рода дебютом и отправной точкой для новой вселенной Спайдермена. Но следующие фильмы всё равно вышли посерьёзнее. Хотя это уже совсем другая история.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
5 июня 2025, 03:30
Киноафиша.инфо
25 июня 2025, 23:00
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 5 июня 2025, 03:30
Очень интересно было прочитать ваш отзыв, спасибо большое 😌
25 июня 2025, 23:00
7.8
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения, 2017, США
