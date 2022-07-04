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Джон Уоттс
Джон Уоттс
Jon Watts
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Джон Уоттс
Jon Watts
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Дата рождения
28 июня 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джона Уоттса
Родился 28 июня 1981 года. Фонтейн, Колорадо, США.
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Фильмография Джона Уоттса
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик
2019, США
8.0
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
Клоун
ужасы
2014, США / Канада
6.0
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Об этом сообщил сценарист оригинального фильма Джеффри Реддик.
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