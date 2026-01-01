Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
7.0
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
6.0
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
7.0
Драники
Драники Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
0.0
Грозовой перевал
Грозовой перевал Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Горничная
Горничная Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер 2025, США
7.0
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Дополнительное время
Дополнительное время Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный 2026, Россия
0.0
Уволить Жору
Уволить Жору Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения 2026, Россия
5.0
Кутюр
Кутюр Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама 2025, США
6.0
Чебурашка 2
Чебурашка 2 Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия 2026, Россия
6.0
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
4.0
Убежище
Убежище Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер 2026, США
7.0
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер 2025, Австралия
7.0
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Продолжение приключений Адиля и Самира. На этот раз они отправляются в путешествие через Россию
мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
7.0
Легенды
Легенды Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация 2026, Франция
6.0
Марти Великолепный
Марти Великолепный Амбициозный мечтатель Тимоти Шаламе покоряет мир настольного тенниса
драма, исторический 2025, США
7.0
Зверополис 2
Зверополис 2 Джуди и Ник вновь объединяются, чтобы раскрыть масштабный заговор вокруг города животных
приключения, анимация, комедия 2025, США
8.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация 2026, Россия
0.0
Мангул
Мангул Триллер о следователе, который отправляется в маленький город расследовать загадочное дело
триллер, драма 2025, Россия
0.0
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл Молодой человек отправляется в туманной город ужасов, чтобы спасти возлюбленную
ужасы 2026, США
4.0
Фантом убийцы
Фантом убийцы Китайские партизан и гангстер противостоят японским оккупантам
боевик, драма, исторический 2025, Китай
6.0
Сеть
Сеть Документальный фильм телеканала «СПАС» об опасностях интернета
документальный 2026, Россия
0.0
Левша
Левша Офицер тайной полиции и искусный умелец берутся устранить опасного шпиона
приключения 2026, Россия
6.0
Примат
Примат
ужасы 2026, США
6.0
Мой друг
Мой друг Вдохновляющий фильм о силе настоящей дружбы и целительном воображении
драма, приключения 2026, Россия
0.0
Сюрприз для мамы
Сюрприз для мамы
комедия, семейный 2025, Россия
0.0
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином Доблестные богатыри спасают Русь-матушку от вечной ночи
анимация, приключения, семейный 2025, Россия
6.0
Любовный апокалипсис
Любовный апокалипсис Владелец питомника в экстремальных условиях устремляется на поиски девушки, в которую он влюбился по телефону
комедия, мелодрама 2025, Канада
6.0
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы Девушка противостоит злу, таящемуся в стенах семейного особняка
ужасы, триллер 2024, США
6.0
Выживший
Выживший Четверо друзей оказываются выброшены в бушующее море
драма, триллер 2024, США
6.0
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс Мальчик и его пес-супергерой спасают мир
анимация, комедия, семейный 2026, Канада
5.0
