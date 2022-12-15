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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер
2017, США
8.7
Оцените
2
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.6
Оцените
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3
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.4
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4
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.3
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5
Телохранитель киллера
боевик, комедия
2017, США
8.3
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6
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.3
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7
Логан
боевик, фантастика
2017, США
8.3
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8
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.2
Оцените
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9
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.2
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10
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.2
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11
Балерина
анимация, семейный
2017, Франция / Канада
8.1
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12
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.1
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13
Фердинанд
анимация
2017, США
8.1
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14
Мотылек
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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15
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
8.1
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16
Невидимый гость
криминал, триллер, детектив
2017, Испания
8.1
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17
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
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18
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
8.0
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19
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
8.0
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20
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал
2017, США / Великобритания
8.0
Оцените
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21
Лёд
мелодрама
2017, Россия
8.0
Оцените
22
Одаренная
драма
2017, США
8.0
Оцените
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23
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.9
Оцените
24
Аритмия
драма, мелодрама
2017, Россия
7.9
Оцените
25
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.9
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26
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.9
Оцените
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27
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.9
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28
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.8
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29
Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер
2017, США / Великобритания
7.8
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30
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.8
Оцените
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31
Оно
ужасы, триллер
2017, США
7.7
Оцените
32
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.7
Оцените
33
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал
2017, США
7.7
Оцените
35
Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика
2017, Россия
7.7
Оцените
36
Мэри и ведьмин цветок
анимация, приключения, аниме
2017, Япония
7.7
Оцените
37
Стань легендой! Бигфут младший
анимация
2017, Франция / Бельгия
7.7
Оцените
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38
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография
2017, Великобритания / Польша
7.7
Оцените
39
Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
7.7
Оцените
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40
Тайна 7 сестер
фантастика, триллер
2017, Великобритания
7.7
Оцените
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41
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.7
Оцените
42
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик
2017, США
7.7
Оцените
43
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.7
Оцените
44
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.7
Оцените
45
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
Оцените
46
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.6
Оцените
47
Живое
фантастика, триллер
2017, США
7.6
Оцените
48
Наемник
боевик, триллер
2017, США
7.6
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49
Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский
2017, Россия
7.6
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50
Между нами горы
мелодрама, драма
2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер
2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Босс-молокосос
комедия, семейный
2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
53
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама
2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
54
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
55
Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив
2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Пила 8
ужасы, триллер
2017, США / Канада
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
57
Дело храбрых
драма, боевик
2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
58
Мы — монстры
анимация, детский
2017, Германия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
59
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.5
Оцените
60
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.5
Оцените
61
Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения
2017, Россия
7.5
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62
Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер
2017, США
7.5
Оцените
63
Весь этот мир
драма
2017, США
7.5
Оцените
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64
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.5
Оцените
65
Лего Фильм: Бэтмен
анимация
2017, США / Австралия / Дания
7.5
Оцените
66
Большая игра
драма, биография
2017, США
7.5
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67
Сделано в Америке
триллер, криминал
2017, США
7.5
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68
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл
2017, США
7.4
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69
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер
2017, США
7.4
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70
Скрытые фигуры
драма
2017, США
7.4
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71
Защитники
боевик, фантастика
2017, Россия
7.4
Оцените
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72
Т2: Трейнспоттинг
драма
2017, Великобритания
7.4
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73
Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика
2017, США
7.4
Оцените
74
My Little Pony в кино
анимация, детский
2017, США / Канада
7.4
Оцените
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75
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский
2017, Россия
7.4
Оцените
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76
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения
2017, США
7.4
Оцените
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77
Маленький вампир
анимация
2017, Германия
7.4
Оцените
78
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
Оцените
79
Скиф
драма, исторический, фэнтези
2017, Россия
7.3
Оцените
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80
Форма воды
военный, мистика
2017, США
7.3
Оцените
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81
Не/смотря ни на что
комедия
2017, Германия
7.3
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82
Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер
2017, США
7.3
Оцените
83
Вечеринка
драма, комедия
2017, Великобритания / США
7.3
Оцените
84
Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик
2017, США
7.3
Оцените
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85
Прочь
ужасы, детектив
2017, США
7.3
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Смотреть за 1 рубль
86
Спасатели Малибу
комедия, боевик
2017, США
7.3
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87
Притяжение
фантастика, мелодрама
2017, Россия
7.3
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Смотреть за 1 рубль
88
Трио в перьях
анимация, комедия, семейный
2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Смотреть за 1 рубль
89
Он и Она
мелодрама, комедия
2017, Франция / Бельгия
7.3
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Смотреть за 1 рубль
90
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.2
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Смотреть за 1 рубль
91
Джунгли
боевик, приключения, триллер
2017, Австралия
7.2
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Смотреть за 1 рубль
92
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
7.1
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Смотреть за 1 рубль
93
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.1
Оцените
94
Гоголь. Начало
драма, мистика
2017, Россия
7.1
Оцените
95
Другой мир: Войны крови
ужасы, боевик
2017, США
7.1
Оцените
96
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
7.1
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Смотреть за 1 рубль
97
Крым
драма
2017, Россия
7.1
Оцените
98
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Оцените
99
Секретный агент
триллер, боевик
2017, Великобритания
7.0
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100
Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения
2017, США
7.0
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