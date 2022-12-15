Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2017

Рейтинг фильмов 2017 года

Терминатор 2: Судный день 3D
1 Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер 2017, США
8.7
Оцените
Тайна Коко
2 Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
3 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Движение вверх
4 Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Телохранитель киллера
5 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тор: Рагнарёк
6 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Логан
7 Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Собачья жизнь
8 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
Оцените
Смотреть онлайн
Стражи Галактики. Часть 2
9 Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Салют-7
10 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Балерина
11 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джуманджи: Зов джунглей
12 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
Оцените
Фердинанд
13 Фердинанд
анимация 2017, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мотылек
14 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
Оцените
Гадкий я 3
15 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Невидимый гость
16 Невидимый гость
криминал, триллер, детектив 2017, Испания
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Меч короля Артура
17 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
Оцените
Валериан и город тысячи планет
18 Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Время первых
19 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
Оцените
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
20 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лёд
21 Лёд
мелодрама 2017, Россия
8.0
Оцените
Одаренная
22 Одаренная
драма 2017, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Последний богатырь
23 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
Оцените
Аритмия
24 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
Оцените
Оно приходит ночью
25 Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Форсаж 8
26 Форсаж 8
боевик, триллер, криминал 2017, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона 2
27 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тачки 3
28 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Малыш на драйве
29 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Конг: Остров черепа
30 Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Оно
31 Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.7
Оцените
Человек-паук: Возвращение домой
32 Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.7
Оцените
Призрак в доспехах
33 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Выстрел в пустоту
34 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
Оцените
Долгая дорога домой
35 Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика 2017, Россия
7.7
Оцените
Мэри и ведьмин цветок
36 Мэри и ведьмин цветок
анимация, приключения, аниме 2017, Япония
7.7
Оцените
Стань легендой! Бигфут младший
37 Стань легендой! Бигфут младший
анимация 2017, Франция / Бельгия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ван Гог. С любовью, Винсент
38 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
Оцените
Фиксики. Большой секрет
39 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тайна 7 сестер
40 Тайна 7 сестер
фантастика, триллер 2017, Великобритания
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ветреная река
41 Ветреная река
триллер 2017, США / Великобритания / Канада
7.7
Оцените
8 подруг Оушена
42 8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.7
Оцените
Чудо-женщина
43 Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.7
Оцените
Матильда
44 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
Оцените
Дюнкерк
45 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
Оцените
Легенда о Коловрате
46 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
Оцените
Живое
47 Живое
фантастика, триллер 2017, США
7.6
Оцените
Наемник
48 Наемник
боевик, триллер 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и принцесса Египта
49 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Между нами горы
50 Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Убийство в Восточном экспрессе
51 Убийство в Восточном экспрессе
детектив, триллер 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Босс-молокосос
52 Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
На пятьдесят оттенков темнее
53 На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Красавица и чудовище
54 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Счастливого дня смерти
55 Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив 2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пила 8
56 Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дело храбрых
57 Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мы — монстры
58 Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лига справедливости
59 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
Оцените
Кухня. Последняя битва
60 Кухня. Последняя битва
комедия 2017, Россия
7.5
Оцените
Сказ о Петре и Февронии
61 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Проклятие Аннабель: зарождение зла
62 Проклятие Аннабель: зарождение зла
ужасы, триллер 2017, США
7.5
Оцените
Весь этот мир
63 Весь этот мир
драма 2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Большой
64 Большой
драма, балет 2017, Россия
7.5
Оцените
Лего Фильм: Бэтмен
65 Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.5
Оцените
Большая игра
66 Большая игра
драма, биография 2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сделано в Америке
67 Сделано в Америке
триллер, криминал 2017, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
2Pac: Легенда
68 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бегущий по лезвию 2049
69 Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер 2017, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Скрытые фигуры
70 Скрытые фигуры
драма 2017, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Защитники
71 Защитники
боевик, фантастика 2017, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Т2: Трейнспоттинг
72 Т2: Трейнспоттинг
драма 2017, Великобритания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Астрал 4: Последний ключ
73 Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика 2017, США
7.4
Оцените
My Little Pony в кино
74 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Смешарики. Дежавю
75 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Kingsman: Золотое кольцо
76 Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Маленький вампир
77 Маленький вампир
анимация 2017, Германия
7.4
Оцените
Нелюбовь
78 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
Оцените
Скиф
79 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Форма воды
80 Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Не/смотря ни на что
81 Не/смотря ни на что
комедия 2017, Германия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Трансформеры: Последний рыцарь
82 Трансформеры: Последний рыцарь
фантастика, боевик, триллер 2017, США
7.3
Оцените
Вечеринка
83 Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.3
Оцените
Планета обезьян: Война
84 Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик 2017, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Прочь
85 Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Спасатели Малибу
86 Спасатели Малибу
комедия, боевик 2017, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Притяжение
87 Притяжение
фантастика, мелодрама 2017, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Трио в перьях
88 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Он и Она
89 Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Виктория и Абдул
90 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джунгли
91 Джунгли
боевик, приключения, триллер 2017, Австралия
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Голос из камня
92 Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Про любовь. Только для взрослых
93 Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.1
Оцените
Гоголь. Начало
94 Гоголь. Начало
драма, мистика 2017, Россия
7.1
Оцените
Другой мир: Войны крови
95 Другой мир: Войны крови
ужасы, боевик 2017, США
7.1
Оцените
Мумия
96 Мумия
фэнтези, приключения, боевик 2017, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Крым
97 Крым
драма 2017, Россия
7.1
Оцените
Карп отмороженный
98 Карп отмороженный
драма, комедия 2017, Россия
7.0
Оцените
Секретный агент
99 Секретный агент
триллер, боевик 2017, Великобритания
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Легенда о Конане
100 Легенда о Конане
боевик, фэнтези, приключения 2017, США
7.0
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши