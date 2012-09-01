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Постер фильма Связи нет
8.1
Связи нет - Трейлер
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8.1

Связи нет

, 2012
Disconnect
США / триллер, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Связи нет
8.1
Связи нет - Трейлер
Связи нет  Трейлер

О фильме

Рассказ идет про группу современных людей, которые пытаются наладить взаимоотношения с окружающими на фоне «проводного» мира современных технологий. Это самая большая загадка человечества — почему новейшие технологии, призванные объединять людей, на самом деле создают огромную пропасть между ними.

В ролях

Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Rich Boyd
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Lydia Boyd
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Mike Dixon
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Stephen Schumacher
Пола Пэттон
Пола Пэттон
Cindy Hull
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Nina Dunham
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Derek Hull
Макс Тириот
Макс Тириот
Kyle
Алекс Манетт
Алекс Манетт
Иона Бобо
Ben Boyd
Хейли Рэмм
Хейли Рэмм
Abby Boyd
Режиссер Генри Алекс Рубин
Сценарист Andrew Stern
Композитор Макс Рихтер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 24 мая 2014
Премьера в мире 1 сентября 2012
Дата выхода
11 сентября 2012 Россия 16+
10 ноября 2014 Бразилия
11 сентября 2012 Великобритания
30 января 2014 Германия
16 мая 2013 Гонконг
19 июня 2014 Израиль
9 января 2014 Италия
11 сентября 2012 Казахстан
6 июня 2013 Кувейт
20 июня 2013 Нидерланды
7 ноября 2013 Португалия
12 апреля 2013 США
11 сентября 2012 Украина
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $3 428 048
Производство LD Entertainment, Liddell Entertainment, Exclusive Media Group
Другие названия
Disconnect, Atjungimas, Desconectados, Desconexión, Desligados, Detașare, La era de la desconexión, Lahti ühendatud, Lekapcsolódás, Mất Kết Nối, Menoutakim, Nepovezano, Odpojit, Odpojiť, Os Desconectados, Prekinuta veza, Rozłączeni, Sanal Hayatlar, Usodna vez, Virtuální vězni, Więzi, Αποσύνδεση, Изключи, Связи нет, ディス／コネクト, 掉线, 断线, 疏離世界, Disconnect. Reconnect., 디스커넥트

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Связи нет - Трейлер
Связи нет Трейлер
Связи нет - ТВ-ролик 3
Связи нет ТВ-ролик 3
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саундтрек фильма Связи нет

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