Рассказ идет про группу современных людей, которые пытаются наладить взаимоотношения с окружающими на фоне «проводного» мира современных технологий. Это самая большая загадка человечества — почему новейшие технологии, призванные объединять людей, на самом деле создают огромную пропасть между ними.
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