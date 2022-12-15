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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2013

Рейтинг фильмов в жанре драма 2013 года

Лучшее предложение
1 Лучшее предложение
мелодрама, драма 2013, Италия
8.2
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Хоббит: Пустошь Смауга
2 Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.2
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Ветер крепчает
3 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Бойфренд из будущего
4 Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма 2013, Великобритания
7.9
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Форсаж 6
5 Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал 2013, США
7.8
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Волк с Уолл-стрит
6 Волк с Уолл-стрит
драма, криминал 2013, США
7.8
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Тепло наших тел
7 Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.8
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Великий Гэтсби
8 Великий Гэтсби
драма, исторический 2013, США
7.8
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Выживут только любовники
9 Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма 2013, США
7.7
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Метро
10 Метро
боевик, драма, триллер 2013, Россия
7.6
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Транс
11 Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.6
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Поддубный
12 Поддубный
драма, исторический 2013, Россия
7.5
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Пленницы
13 Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.5
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Далласский клуб покупателей
14 Далласский клуб покупателей
драма 2013, США
7.5
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Штурм Белого дома
15 Штурм Белого дома
драма, боевик 2013, США
7.4
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Перси Джексон и море чудовищ
16 Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.4
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Околофутбола
17 Околофутбола
драма 2013, Россия
7.4
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Жизнь Адель
18 Жизнь Адель
драма, мелодрама 2013, Франция
7.3
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Капитан Филлипс
19 Капитан Филлипс
драма 2013, США
7.3
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Охотники на гангстеров
20 Охотники на гангстеров
криминал, драма 2013, США
7.3
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Стукач
21 Стукач
боевик, драма, триллер 2013, США
7.3
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Джек - покоритель великанов
22 Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения 2013, США
7.3
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Гагарин. Первый в космосе
23 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
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Кровью и потом: Анаболики
24 Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия 2013, США
7.2
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47 ронинов
25 47 ронинов
драма, боевик 2013, США
7.2
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Два ствола
26 Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.2
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12 лет рабства
27 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Starперцы
28 Starперцы
комедия, драма 2013, США
7.1
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Элизиум - рай не на Земле
29 Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика 2013, США
7.1
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Малавита
30 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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Орудия смерти: Город костей
31 Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.1
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Географ глобус пропил
32 Географ глобус пропил
драма 2013, Россия
7.0
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300 спартанцев: Расцвет империи
33 300 спартанцев: Расцвет империи
боевик, драма 2013, США
6.9
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Нимфоманка: Часть 1
34 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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Грязь
35 Грязь
комедия, криминал, драма 2013, Великобритания
6.7
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Va-банк
36 Va-банк
криминал, драма, триллер 2013, США
6.6
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Афера по-американски
37 Афера по-американски
исторический, триллер, драма 2013, США
6.6
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Великая красота
38 Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.6
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Телекинез
39 Телекинез
драма, ужасы 2013, США
6.5
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Побочный эффект
40 Побочный эффект
криминал, драма, триллер 2013, США
6.1
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Советник
41 Советник
криминал, триллер, драма 2013, США / Великобритания
5.8
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Джобс: Империя соблазна
42 Джобс: Империя соблазна
драма, биография 2013, США
5.6
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Сталинград
43 Сталинград
драма, военный 2013, Россия
4.8
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