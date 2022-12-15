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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Лучшее предложение
мелодрама, драма
2013, Италия
8.2
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2
Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
8.2
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3
Ветер крепчает
драма, анимация, аниме
2013, Япония
7.9
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4
Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма
2013, Великобритания
7.9
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5
Форсаж 6
боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.8
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6
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал
2013, США
7.8
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7
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы
2013, США
7.8
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8
Великий Гэтсби
драма, исторический
2013, США
7.8
Оцените
9
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.7
Оцените
10
Метро
боевик, драма, триллер
2013, Россия
7.6
Оцените
11
Транс
триллер, криминал, драма
2013, Великобритания
7.6
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12
Поддубный
драма, исторический
2013, Россия
7.5
Оцените
13
Пленницы
триллер, драма, криминал
2013, США
7.5
Оцените
14
Далласский клуб покупателей
драма
2013, США
7.5
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15
Штурм Белого дома
драма, боевик
2013, США
7.4
Оцените
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16
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.4
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17
Околофутбола
драма
2013, Россия
7.4
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18
Жизнь Адель
драма, мелодрама
2013, Франция
7.3
Оцените
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19
Капитан Филлипс
драма
2013, США
7.3
Оцените
20
Охотники на гангстеров
криминал, драма
2013, США
7.3
Оцените
21
Стукач
боевик, драма, триллер
2013, США
7.3
Оцените
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22
Джек - покоритель великанов
мелодрама, драма, фэнтези, приключения
2013, США
7.3
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23
Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография
2013, Россия
7.3
Оцените
24
Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия
2013, США
7.2
Оцените
25
47 ронинов
драма, боевик
2013, США
7.2
Оцените
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26
Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер
2013, США
7.2
Оцените
27
12 лет рабства
драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
7.2
Оцените
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28
Starперцы
комедия, драма
2013, США
7.1
Оцените
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29
Элизиум - рай не на Земле
драма, фантастика
2013, США
7.1
Оцените
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30
Малавита
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
7.1
Оцените
31
Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
7.1
Оцените
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32
Географ глобус пропил
драма
2013, Россия
7.0
Оцените
33
300 спартанцев: Расцвет империи
боевик, драма
2013, США
6.9
Оцените
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34
Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика
2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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35
Грязь
комедия, криминал, драма
2013, Великобритания
6.7
Оцените
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36
Va-банк
криминал, драма, триллер
2013, США
6.6
Оцените
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37
Афера по-американски
исторический, триллер, драма
2013, США
6.6
Оцените
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38
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
6.6
Оцените
39
Телекинез
драма, ужасы
2013, США
6.5
Оцените
40
Побочный эффект
криминал, драма, триллер
2013, США
6.1
Оцените
41
Советник
криминал, триллер, драма
2013, США / Великобритания
5.8
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42
Джобс: Империя соблазна
драма, биография
2013, США
5.6
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43
Сталинград
драма, военный
2013, Россия
4.8
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