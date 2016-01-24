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Sing Street

Рок-н-рольщики, 2016

2016 / Ирландия / Великобритания / США
7.1 Оцените
13 голосов
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Музыкальная мелодрама о незадачливом ирландском влюбленном
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мальчик, выросший в Дублине в 1980-е годы, пытается сбежать от напряженной ситуации в семье и создать свою музыкальную группу, чтобы произвести впечатление на загадочную девушку, которая ему нравится.

В 1985 году в Дублине мужчина по имени Роберт Лоулор заглушает проблемы на работе и трудности в браке чрезмерным употреблением алкоголя и курением – все это сказывается на детях. И вот однажды на одном из семейных собраний отец объявляет, что в целях экономии его младшему сыну Конору необходимо уйти из дорогой частной школы и перевестись в христианскую школу братьев Synge Street. По его утверждению, данное учебное заведение имеет столь же высокую репутацию, как и прежняя школа парня. Как бы то ни было, теперь юноше приходится осваивать совершенно новое место.

И пока в 1980-х все в Дублине движутся в ритме поп-музыки, чувствительный Конор изо всех сил пытается справиться с напряженными семейными отношениями, восстановить связь со своим старшим братом Бренданом, но прежде всего – разобраться с враждебной средой в его новой государственной школе. Но однажды он встречает Рафину – высокую девушку с длинными каштановыми волосами и большими темными глазами. Загадочная незнакомка сразу же западает герою в душу, и теперь он намерен добиться ее внимания. Герой решает предложить ей сняться в клипе его группы, на что она, конечно, соглашается. Однако Конор не играет ни в какой группе, и теперь ему нужно как можно скорее собрать ребят и изучить таинственный мир рок-н-ролла.

 

Режиссер картины – Джон Карни. Он известен такими работами, как «Хоть раз в жизни», «Однажды».

Отец и дяди Фердия Уолш-Пило, исполнителя главной роли, посещали настоящую христианскую школу братьев Synge Street.

Отец Конора говорит, что он добьется законного раздельного проживания, но не может развестись с женой. Это верно для времени, в котором происходит действие фильма (1985 год). Развод стал возможен в Ирландии только в 1997 году.

Актер Марк МакКенна играет Имона – молодого талантливого ирландца с отцом-музыкантом. В реальной жизни отец Марка МакКенны – музыкант по имени Имон.

Две песни из саундтрека – Go Now и Don't Go Down – написаны Гленом Хансардом, музыкантом из Дублина. Он получил «Оскар» за песню Falling Slowly, которая прозвучала в «Однажды», в другом фильме Джона Карни.

В сцене, где Конор и Рафина впервые разговаривают в приюте, на заднем плане слышна медленная фортепианная версия Take on Me группы a-ha. Позже именно эта песня будет первой, которую Конор споет для девушки.

Несмотря на сходство картины с «Обязательствами» (1991), включая кастинг Марии Дойл Кеннеди, режиссер Джон Карни прямо заявил в интервью The Verge, что никакой дани уважения этому фильму не предполагалось.

Когда Конор впервые идет ночью домой к Имону, чтобы сочинить с ним песню, у него с собой три пластинки. Конор и Имон играют треки с двух из них: «Steppin 'Out» Джо Джексона и «A Town Called Malice» The Jam. Третья пластинка, которую можно ненадолго увидеть на полу в комнате, – «Regatta de Blanc» The Police.

Хотя в 2014 году было объявлено, что Боно и Эдж из группы U2 работали с Джоном Карни над этим фильмом, сотрудничество не увенчалось успехом из-за конфликта в расписании.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance в 2016 году.

Адам Левин во второй раз исполняет песню для фильма Джона Карни. Ранее они вместе работали в мелодраме «Хоть раз в жизни».

Картину снимали в Дублине.

Вымышленная версия Школы христианских братьев была снята в реальных и до сих пор существующих школьных зданиях Synge Street.

Первоначально персонажей Ларри и Гарри, бас-гитариста и барабанщика, должны были играть близнецы.

Эйдан Гиллен и Мария Дойл Кеннеди играют в этом фильме мужа и жену. Ранее они играли брата и сестру в сериале «Близкие друзья» (1999).

Это один из двух фильмов, выпущенных в 2016 году, в котором используется трек Pop Musik группы М. Другой фильм – «Каждому свое».

В фильме есть несколько отсылок к картине «Назад в будущее».

На концерте группы ди-джей играет песню Starship «Nothing's Gonna Stop Us Now», которая вышла в 1987 году, однако действие фильма происходит в 1985 году.

Когда группа репетирует в школьном зале, над дверью выхода появляется аварийный свет в виде пиктограммы «бегущий человек». Это не было привычно для Ирландии 1985 года: там должно было быть только слово «EXIT».

Рок-н-ролл – это не просто музыка, это – сама жизнь. Конор – обычный подросток. Мало того, что ему тяжело освоиться в новой школе, так он еще влюбляется в недосягаемую красотку. Чтобы впечатлить девушку, он придумывает рок-группу и начинает играть.

7.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 марта 2021
Премьера онлайн 3 ноября 2016
Премьера в мире 24 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Джон Карни
Джон Карни
В ролях
Фердия Уолш-Пило
Фердия Уолш-Пило
Келли Торнтон
Келли Торнтон
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Все актеры и съемочная группа
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Молодежный
21:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Рок-н-рольщики смотреть онлайн

Рок-н-рольщики
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Всякая лягушка хвалит своё болото. Правда, если оно вдруг не выросло посреди дремучей Ирландии, и его не назвали Дублином. Вот Джон Карни и не хвалит, — уже на протяжение более десяти лет, — но смотрит на родные земли с некоторым сочувствием и тоской. И вся его печаль оказалась настолько большой, настолько громкой, что о ней прослышали не только на берегах матери-Англии, но и во всём мире. Да ещё и номинировали на «Золотой глобус» за столь искусную нелюбовь. Так страдать…
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Anastasia Ganina 15 августа 2017, 22:11
This is life, Conor. Drive it like you stole it.
В прошлом году не получил огласки в российском прокате фильм Синг Стрит (Sing Street, 2106, Джон… Читать дальше…
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13 голосов
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саундтрек фильма Рок-н-рольщики
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