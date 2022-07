Рок-н-рольщики, 2016

Режиссер картины – Джон Карни. Он известен такими работами, как «Хоть раз в жизни», «Однажды».

Отец и дяди Фердия Уолш-Пило, исполнителя главной роли, посещали настоящую христианскую школу братьев Synge Street.

Отец Конора говорит, что он добьется законного раздельного проживания, но не может развестись с женой. Это верно для времени, в котором происходит действие фильма (1985 год). Развод стал возможен в Ирландии только в 1997 году.

Актер Марк МакКенна играет Имона – молодого талантливого ирландца с отцом-музыкантом. В реальной жизни отец Марка МакКенны – музыкант по имени Имон.

Две песни из саундтрека – Go Now и Don't Go Down – написаны Гленом Хансардом, музыкантом из Дублина. Он получил «Оскар» за песню Falling Slowly, которая прозвучала в «Однажды», в другом фильме Джона Карни.

В сцене, где Конор и Рафина впервые разговаривают в приюте, на заднем плане слышна медленная фортепианная версия Take on Me группы a-ha. Позже именно эта песня будет первой, которую Конор споет для девушки.

Несмотря на сходство картины с «Обязательствами» (1991), включая кастинг Марии Дойл Кеннеди, режиссер Джон Карни прямо заявил в интервью The Verge, что никакой дани уважения этому фильму не предполагалось.

Когда Конор впервые идет ночью домой к Имону, чтобы сочинить с ним песню, у него с собой три пластинки. Конор и Имон играют треки с двух из них: «Steppin 'Out» Джо Джексона и «A Town Called Malice» The Jam. Третья пластинка, которую можно ненадолго увидеть на полу в комнате, – «Regatta de Blanc» The Police.

Хотя в 2014 году было объявлено, что Боно и Эдж из группы U2 работали с Джоном Карни над этим фильмом, сотрудничество не увенчалось успехом из-за конфликта в расписании.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance в 2016 году.

Адам Левин во второй раз исполняет песню для фильма Джона Карни. Ранее они вместе работали в мелодраме «Хоть раз в жизни».

Картину снимали в Дублине.

Вымышленная версия Школы христианских братьев была снята в реальных и до сих пор существующих школьных зданиях Synge Street.

Первоначально персонажей Ларри и Гарри, бас-гитариста и барабанщика, должны были играть близнецы.

Эйдан Гиллен и Мария Дойл Кеннеди играют в этом фильме мужа и жену. Ранее они играли брата и сестру в сериале «Близкие друзья» (1999).

Это один из двух фильмов, выпущенных в 2016 году, в котором используется трек Pop Musik группы М. Другой фильм – «Каждому свое».

В фильме есть несколько отсылок к картине «Назад в будущее».

На концерте группы ди-джей играет песню Starship «Nothing's Gonna Stop Us Now», которая вышла в 1987 году, однако действие фильма происходит в 1985 году.

Когда группа репетирует в школьном зале, над дверью выхода появляется аварийный свет в виде пиктограммы «бегущий человек». Это не было привычно для Ирландии 1985 года: там должно было быть только слово «EXIT».