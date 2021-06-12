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Italian Studies

Уроки итальянского, 2021

2021 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 января 2022
Премьера в мире 12 июня 2021
Режиссер
Адам Леон
В ролях
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Дэвид Аджала
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уроки итальянского 2 постера
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