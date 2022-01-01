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Фильмы про трудных подростков
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Фильмы про трудных подростков

Все 35 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Запретная зона
Запретная зона
5.0
триллер
2020, Россия
Дерево желаний
Дерево желаний
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4.0
анимация
2019, Австралия
Кислота
Кислота
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6.0
драма
2018, Россия
Красивый мальчик
Красивый мальчик
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7.0
драма
2018, США
Вернуть Бена
Вернуть Бена
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, США
Дальше по коридору
Дальше по коридору
Смотреть за 1 рубль
4.0
ужасы, триллер, фэнтези, драма
2018, США
Хрусталь
Хрусталь
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2018, Россия / Беларусь / Германия / США
Ученик
Ученик
7.0
драма
2016, Россия
Почти семнадцать
Почти семнадцать
7.0
комедия
2016, США
Аддеролловые дневники
Аддеролловые дневники
5.0
триллер, драма, криминал
2015, США
Громче, чем бомбы
Громче, чем бомбы
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6.0
драма
2015, Норвегия / Франция / Дания
Элитное общество
Элитное общество
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6.0
драма, комедия, криминал
2013, США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
Короткий срок 12
Короткий срок 12
7.0
драма
2013, США
Бомба
Бомба
6.0
драма
2012, Великобритания
Огни притона
Огни притона
7.0
драма
2011, Россия
Останки
Останки
4.0
ужасы, фантастика, боевик
2011, США
Письма Богу
Письма Богу
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5.0
семейный, драма
2010, США
В ее шкуре
В ее шкуре
6.0
драма, триллер
2009, Австралия
Где-то там
Где-то там
6.0
криминал, триллер, драма
2009, США
На полпути в никуда
На полпути в никуда
7.0
комедия, драма
2008, США
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В подростковом возрасте проблемы часто кажутся сложнее, чем они есть на самом деле. Главные герои фильмов про несовершеннолетних уверены, что родители их не понимают, а сверстники лишь издеваются. Не так просто почувствовать уверенность в завтрашнем дне, когда бушуют гормоны, а взрослые увлечены лишь собственными трудностями.

Пять лучших фильмов про трудных подростков

Большинство людей в подростковом возрасте сталкивались с непониманием родителей и уверенностью в том, что их никто не слышит. Но проходило время, и эти проблемы становились настолько несущественными, что о них легко забывали. Однако для героев фильмов про трудных подростков сложности реальны. Ведь они живут ими здесь и сейчас. А значит, и вести себя будут так, что взрослым останется лишь спасаться бегством.

Ученик

Российская артхаусная драма снята по пьесе немецкого драматурга и была удостоена приза на кинофестивале в Каннах. В центре повествования – история Вениамина. Как и многие подростки, он пытается изменить этот мир, поскольку он в его представлении устроен неправильно. Вот только способ для этого юноша выбирает своеобразный. В своем протесте он использует Библию и цитаты из нее.

Однако сверстники и учителя не собираются следовать Священному Писанию, что постепенно выводит мальчика из себя.

Запретная зона

Действие картины происходит в конце 80-х годов прошлого века. Еще свежи воспоминания о трагедии в Чернобыле. Но они не останавливают подростков, которые отправляются в сплав по реке. Заблудившись в лесу, они попадают в зону отчуждения вокруг разрушенной атомной станции. Пытаясь вернуться на маршрут, они случайно становятся виновниками гибели мародера и находят у него сумку с большим количеством денег. Как поведет себя каждый из них в этой ситуации? И смогут ли они положиться на кого-либо, кроме себя?

Элитное общество

Марка переводят в новую школу, где у него быстро появляются подруги. Все они воспитываются в обеспеченных семьях, но при этом совершают рискованные поступки, чтобы развлечься. Однажды в качестве шутки ребята забираются в дом к Пэрис Хилтон и забирают ее одежду и украшения. А затем решают наведаться в дома других знаменитостей. Но вскоре их легкомысленное развлечение грозит перерасти в настоящее уголовное дело. Ведь общая стоимость награбленного ими в итоге превысила 3 млн долларов.

Эта лента основана на реальных событиях и рассказывает историю подростковой банды из Калифорнии.

Вернуть Бена

Действие драмы разворачивается в канун Рождества. Домой к Холли неожиданно нагрянул ее сын от первого брака. Бен – наркоман со стажем. Несколько месяцев подросток находился на лечении в реабилитационном центре после очередной передозировки. Женщина верит, что жизнь сына еще может наладиться. Но вскоре она осознает глубину его падения и понимает, как глубоко он увяз в своей зависимости. И все же Холли должна попробовать помочь ему. Несмотря на то, что своими действиями Бен ставит под угрозу жизни всех, кто с ним знаком.

Красивый мальчик

В основу сценария биографической ленты легли мемуары Дэвида и Ника Шеффа. Однажды Николас пропадает на несколько дней. Пока Дэвид сходит с ума, разыскивая сына, тот употребляет наркотики. Когда подросток возвращается домой, отец решает отправить его в реабилитационный центр. Но вскоре парень сбегает оттуда. Он признается, что перепробовал самые разные наркотики, в том числе метамфетамин. Дэвид готов бороться за жизнь сына, вот только сам юноша не всегда в состоянии справиться с пагубной привычкой.

Периоды просветления в его жизни постоянно чередуются с наркотическими загулами, после которых он опять клянется завязать.

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