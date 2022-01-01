В подростковом возрасте проблемы часто кажутся сложнее, чем они есть на самом деле. Главные герои фильмов про несовершеннолетних уверены, что родители их не понимают, а сверстники лишь издеваются. Не так просто почувствовать уверенность в завтрашнем дне, когда бушуют гормоны, а взрослые увлечены лишь собственными трудностями.

Пять лучших фильмов про трудных подростков

Большинство людей в подростковом возрасте сталкивались с непониманием родителей и уверенностью в том, что их никто не слышит. Но проходило время, и эти проблемы становились настолько несущественными, что о них легко забывали. Однако для героев фильмов про трудных подростков сложности реальны. Ведь они живут ими здесь и сейчас. А значит, и вести себя будут так, что взрослым останется лишь спасаться бегством.

Ученик

Российская артхаусная драма снята по пьесе немецкого драматурга и была удостоена приза на кинофестивале в Каннах. В центре повествования – история Вениамина. Как и многие подростки, он пытается изменить этот мир, поскольку он в его представлении устроен неправильно. Вот только способ для этого юноша выбирает своеобразный. В своем протесте он использует Библию и цитаты из нее.

Однако сверстники и учителя не собираются следовать Священному Писанию, что постепенно выводит мальчика из себя.

Запретная зона

Действие картины происходит в конце 80-х годов прошлого века. Еще свежи воспоминания о трагедии в Чернобыле. Но они не останавливают подростков, которые отправляются в сплав по реке. Заблудившись в лесу, они попадают в зону отчуждения вокруг разрушенной атомной станции. Пытаясь вернуться на маршрут, они случайно становятся виновниками гибели мародера и находят у него сумку с большим количеством денег. Как поведет себя каждый из них в этой ситуации? И смогут ли они положиться на кого-либо, кроме себя?

Элитное общество

Марка переводят в новую школу, где у него быстро появляются подруги. Все они воспитываются в обеспеченных семьях, но при этом совершают рискованные поступки, чтобы развлечься. Однажды в качестве шутки ребята забираются в дом к Пэрис Хилтон и забирают ее одежду и украшения. А затем решают наведаться в дома других знаменитостей. Но вскоре их легкомысленное развлечение грозит перерасти в настоящее уголовное дело. Ведь общая стоимость награбленного ими в итоге превысила 3 млн долларов.

Эта лента основана на реальных событиях и рассказывает историю подростковой банды из Калифорнии.

Вернуть Бена

Действие драмы разворачивается в канун Рождества. Домой к Холли неожиданно нагрянул ее сын от первого брака. Бен – наркоман со стажем. Несколько месяцев подросток находился на лечении в реабилитационном центре после очередной передозировки. Женщина верит, что жизнь сына еще может наладиться. Но вскоре она осознает глубину его падения и понимает, как глубоко он увяз в своей зависимости. И все же Холли должна попробовать помочь ему. Несмотря на то, что своими действиями Бен ставит под угрозу жизни всех, кто с ним знаком.

Красивый мальчик

В основу сценария биографической ленты легли мемуары Дэвида и Ника Шеффа. Однажды Николас пропадает на несколько дней. Пока Дэвид сходит с ума, разыскивая сына, тот употребляет наркотики. Когда подросток возвращается домой, отец решает отправить его в реабилитационный центр. Но вскоре парень сбегает оттуда. Он признается, что перепробовал самые разные наркотики, в том числе метамфетамин. Дэвид готов бороться за жизнь сына, вот только сам юноша не всегда в состоянии справиться с пагубной привычкой.