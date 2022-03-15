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Дестин Креттон
Дестин Креттон
Destin Daniel Cretton
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Дестин Креттон
Destin Daniel Cretton
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Дата рождения
23 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Дестина Креттона
Родился 23 ноября 1978 года. Мауи, Гавайи, США.
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Фильмография Дестина Креттона
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.0
Просто помиловать
драма
2020, США
7.0
Стеклянный замок
драма
2017, США
7.0
Короткий срок 12
драма
2013, США
7.0
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Энсел Элгорт исследует преступный мир японской столицы в трейлере криминального сериала «Полиция Токио»
В основу сюжета легли реальные события.
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15 марта 2022 12:34
HBO Max объявил дату премьеры криминального сериала «Полиция Токио» с Энселом Элгортом и Кэном Ватанабэ
Постановкой занимались авторы «Схватки» и «Шан-Чи и легенды десяти колец».
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9 февраля 2022 11:24
Мишель Йео и ряд других артистов получили роли в сериале Дестина Креттона «Китаец, рожденный в Америке»
Шоураннером выступает один из авторов мультсериала «Закусочная Боба».
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8 февраля 2022 14:00
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