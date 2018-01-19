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Eighth Grade

Восьмой класс, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кейла вскоре выпускается из средней школы. И восьмой класс для нее – это последняя попытка что-то изменить в своей жизни перед старшими классами. Девочка ставит перед собой амбициозные цели. Она собирается завести много друзей, начать отношения с привлекательным парнем и наконец почувствовать уверенность в своих силах. Чтобы добиться этого, она запускает мотивационный видео-канал. Правда, подписчиков пока не так много, как ей хотелось бы.

  • Эта независимая лента стала первой полнометражной работой популярного комика и музыканта Бо Бернэма.
  • Режиссер сначала собирался использовать Facebook для общения персонажей. Когда исполнительница главной роли прочла сценарий, она заявила, что этой сетью мало кто пользуется. Тогда в сценарий пришлось внести правки, чтобы персонажи общались через Instagram и Snapchat.
  • 15-летняя Элси Фишер, которая воплотила образ Кейлы, была номинирована за свою роль на «Золотой глобус».
  • Компания Apple собиралась бесплатно предоставить свои гаджеты для съемок. Когда выяснилось, что телефон в одной из сцен ломается после падения, компания отказалась от участия в проекте. Все устройства, которые присутствуют в кадре, предоставили члены съемочной группы.

История Кейлы Дэй — восьмиклассницы, которая ведёт канал на YouTube о доверии и самооценке, помогающий ей справляться с переходным возрастом.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 5 июля 2019
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Бо Бёрнэм
Бо Бёрнэм
В ролях
Элси Фишер
Элси Фишер
Джош Хэмилтон
Джош Хэмилтон
Джейк Шлойтер
Эмили Робинсон
Дэниэл Золгадри
Все актеры и съемочная группа
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