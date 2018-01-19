Восьмой класс, 2018

Кейла вскоре выпускается из средней школы. И восьмой класс для нее – это последняя попытка что-то изменить в своей жизни перед старшими классами. Девочка ставит перед собой амбициозные цели. Она собирается завести много друзей, начать отношения с привлекательным парнем и наконец почувствовать уверенность в своих силах. Чтобы добиться этого, она запускает мотивационный видео-канал. Правда, подписчиков пока не так много, как ей хотелось бы.