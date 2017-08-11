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Стеклянный замок Стеклянный замок
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Glass Castle

Стеклянный замок, 2017

2017 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жанетт Уоллс – молодая девушка, растущая в проблемной семье кочующих нонконформистов. Ее мать – скандальная артистка, а отец – страдающий от алкогольной зависимости неудачник. Главная героиня вынуждена жить в нищете, постоянно преодолевая сложности и невзгоды. Родители пытаются убедить ее, что всегда есть надежда на лучшее, чтобы отвлечь от трудностей. Но Жанетт устала мириться с постоянными неудачами. Она отправляется в Нью-Йорк, надеясь, что в мегаполисе ее ждет лучшая жизнь.

  • Фильм Дестина Креттона снят на основе автобиографической книги Джаннет Уоллс, вышедших в 2005 году.
  • В центре сюжета – история реальных людей, семьи, которая была вынуждена скрываться от правительства в мелких населенных пунктах и едва выживала в нищете.
  • В эпизоде, где Жанетт и Рекс наблюдают за ночным небом, девушка показывает на одну из звезд, а Рекс говорит, что это Венера. На самом деле планету можно заметить только рано утром на восточной стороне или в начале вечера на западной. Но эта дезинформация может быть всего лишь подтверждением странности Рекса – он постоянно выдумывал небылицы.
  • Изначально главную роль должна была исполнить Дженнифер Лоуренс, но в итоге ее заменила Бри Ларсон.

Молодая девушка достигает совершеннолетия в неблагополучном семействе нонконформистских кочевников. Ее мать - эксцентричная художница, а отец – алкоголик.  Он пытается развить воображение детей с надеждой, что это отвлечет их от бедности.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 августа 2017
Возраст 12+
Режиссер
Дестин Креттон
Дестин Креттон
В ролях
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Сара Снук
Сара Снук
Элла Андерсон
Элла Андерсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стеклянный замок 4 постера
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Стеклянный замок смотреть онлайн

Стеклянный замок
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Наша рецензия
Режиссёр Дестин Креттон дебютировал в 2012 году на кинофестивале «Сандэнс» с лентой «Я не хипстер», но самым его удачным проектом стал фильм «Короткий срок 12» в главной роли с Бри Ларсон. Спустя четыре года постановщик с актрисой вновь поработали вместе над картиной «Стеклянный замок». В основу сюжета легла одноимённая автобиографичная книга Джаннетт Уоллс, которая на протяжении 100 недель сумела продержаться в списке бестселлеров New York Times.…
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саундтрек фильма Стеклянный замок
Кадры из фильма Все кадры
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