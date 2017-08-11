Стеклянный замок, 2017

Жанетт Уоллс – молодая девушка, растущая в проблемной семье кочующих нонконформистов. Ее мать – скандальная артистка, а отец – страдающий от алкогольной зависимости неудачник. Главная героиня вынуждена жить в нищете, постоянно преодолевая сложности и невзгоды. Родители пытаются убедить ее, что всегда есть надежда на лучшее, чтобы отвлечь от трудностей. Но Жанетт устала мириться с постоянными неудачами. Она отправляется в Нью-Йорк, надеясь, что в мегаполисе ее ждет лучшая жизнь.