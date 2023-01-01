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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Киноафиша Фильмы Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Награды и номинации фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Batman v Superman: Dawn of Justice Бэтмен против Супермена: На заре справедливости 2016 / США
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50 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Вся информация о фильме
Золотая малина 2017 Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
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