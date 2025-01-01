Clark KentЯ видел это, мистер Уэйн. Он считает, что выше закона.
Bruce WayneГазета «Дейли Планет» критикует тех, кто считает себя выше закона? Немного лицемерно, не находите? Особенно учитывая, что каждый раз, когда ваш герой спасает кота с дерева, вы пишете хвалебную статью об инопланетянине, который, если захочет, может спалить всё к чертям. И мы ничего не сможем с этим поделать.
Clark KentБольшинство мира не разделяет вашего мнения, мистер Уэйн.
Bruce WayneВозможно, дело в том, что у города Готэма и у меня... плохая история с уродами в костюмах клоунов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SupermanВ следующий раз, когда они зажгут твой свет в небе, не подходи к нему. Бэтмен мёртв. Похорони его. Считай это милостью.
BatmanУверен, твои родители учили тебя, что ты что-то значишь, что ты здесь не просто так. Мои родители преподали мне другой урок — умереть в канаве без причины... Они научили меня, что мир имеет смысл только тогда, когда ты сам его заставляешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The FlashБрюс! Слушай меня! Это Лоис! Лоис Лэйн! Она — ключ! Я слишком рано? Я слишком рано! Ты был прав насчёт него! Ты всегда был прав насчёт него! Бойся его! Найди нас, Брюс! Ты должен нас найти!
Bruce WayneЭтот ублюдок принес войну к нам два года назад. Чёрт возьми, Альфред, посчитай погибших... тысячи людей. Что дальше? Миллионы? У него есть сила уничтожить всю человеческую расу, и если есть хоть один процент вероятности, что он наш враг, мы должны принять это как абсолютную истину... и уничтожить его.
Lex LuthorВидишь ли, то, что мы называем Богом, зависит от нашего племени, Кларк Джо, потому что Бог — племенной. Бог принимает чью-то сторону. Ни один человек на небе не вмешался, когда я был мальчиком, чтобы спасти меня от отцовской руки и мерзостей. Я давно понял: если Бог всемогущ, значит, Он не может быть всем добром. А если Он всем добр, тогда не может быть всемогущим. И ты тоже не можешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чудо-женщинаЭто существо, это создание, кажется, питается энергией.
Perry WhiteЗначит, я залез в твой Dropbox, чтобы найти копию. Копия есть, да. Но ничего про футбол. Ничего про, э-э, друзей библиотеки Метрополиса, только эта чёртова тема с Бэтменом, которую я тебе сказал не трогать.
Clark KentЕсли полиция не хочет помогать, пресса должна поступать правильно.
Clark KentКогда «Планета» была основана, она за что-то стояла, Перри.
Perry WhiteДа и ты мог бы, если бы был 1938 год, но сейчас не 1938. WPA больше не нанимает. Яблоки не по пять центов. Ни здесь, ни там. Бросай это дело! Никому не интересно, что Кларк Кент базарит про Бэтмена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
BatmanПора тебе узнать, что значит быть человеком.
SupermanЛёжа! Если бы я этого хотел, ты бы уже мёртв!
AlfredЭто случается со всеми, Мастер Уэйн. Ты тоже уже слишком стар, чтобы умереть молодым, хотя и не за отсутствием попыток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex LuthorА теперь ты полетишь к нему и будешь драться с ним насмерть. Синее и чёрное. Ночь боя. Величайший гладиаторский поединок в истории мира: Бог против человека; день против ночи; Сын Криптона против Летучей мыши Готэма!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfredТы же знаешь, что не выиграешь. Это самоубийство.
Bruce WayneЯ теперь старше, чем когда-либо был мой отец. Возможно, это единственное, что я сделаю по-настоящему важное.
AlfredДвадцать лет борьбы с преступниками — и ничего?
Bruce WayneПреступники — как сорняки, Альфред: вырвешь один — на его месте вырастет другой. Речь идёт о будущем мира. Это моё наследие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Senator FinchМир настолько увлёкся тем, что Супермен может делать, что никто не спросил, что он должен делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брюс УэйнТы меня не знаешь, но я встречал таких женщин, как ты.
Диана ПринсО, я сомневаюсь, что ты когда-либо встречал женщину, похожую на меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BatmanТы не храбрец... храбрыми бывают мужчины. Ты говоришь, что хочешь помогать людям, но ты не чувствуешь их боли... их смертности... Пора тебе узнать, что значит быть мужчиной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martha KentБудь для них героем, Кларк. Будь их ангелом, их памятником, будь тем, кем они хотят тебя видеть... или не будь ничем из этого. Ты ничем этому миру не обязан. Никогда не был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana PrinceСто лет назад я отвернулась от человечества; от века ужасов... Люди создали мир, где быть вместе невозможно.
Bruce WayneЛюди всё ещё хороши. Мы сражаемся, убиваем, предаём друг друга, но мы можем восстановиться. Мы можем стать лучше. Мы станем. Мы должны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Batman[душит Супермена ногой на горле]Ты никогда не был богом. Ты даже не был человеком!
Superman[едва дыша]Ты позволяешь им убить Марту...
BatmanПочему ты сказал это имя? Марта? Почему ты сказал это имя? ПОЧЕМУ ТЫ СКАЗАЛ ЭТО ИМЯ?
Lois Lane[вбегает бегом]Это имя его матери! Это имя его матери.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jon StewartПохоже, Супермен больше не хочет, чтобы мы считали его американцем. И, честно говоря, почему бы и нет? Если не считать красно-синий костюм. И, не знаю, факт, что у него на груди треть инициалов США. Думаю, единственная причина, почему он не носит Декларацию независимости в виде плаща... — он считает это слишком прямолинейным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex LuthorЕсли человек не убьёт Бога, это сделает Дьявол!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
БэтменБыло время, выше всего... время до всего... были идеальные вещи... абсолютные, как алмазы. Но вещи падают... на земле падают. И то, что падает... уже падшее. Во сне это привело меня к свету. Прекрасная ложь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SupermanТы думаешь, я буду драться с ним ради тебя?
Lex LuthorМм, да, думаю так. Думаю, ты будешь драться, драться, драться за ту особенную женщину в своей жизни!
Lex LuthorПочти, но я не о Лоис говорю. Нет. У каждого парня есть особенная женщина — это его мать... Марта, Марта, Марта... А мать летающего демона должна быть ведьмой. Какое наказание за ведьм? Правильно. Смерть в огне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diana Prince[Брюсу Уэйну]Знаешь, говорят правду про мальчишек: рождаются без природного желания делиться.
Neil deGrasse TysonМы говорим о существе, чьё само присутствие ставит под сомнение наше представление о приоритетах во Вселенной. И возвращаемся к Копернику, который вернул Солнце в центр известной вселенной, сместив Землю. Потом приходит теория эволюции Дарвина, и мы понимаем, что мы не особенные на этой планете. Мы всего лишь одна из форм жизни. А теперь мы узнаём, что мы не особенные даже во всей Вселенной, потому что существует Супермен. Вот он — пришелец среди нас. Мы не одни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce WayneИзвините, мисс. На днях вы взяли то, что вам не принадлежит. Воровать — это невежливо.
SupermanДля моего мира это значило. Моего мира больше не существует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex LuthorЗнаете ли вы самую древнюю ложь в Америке, сенатор? Она в том, что власть может быть невинной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonathan KentЭто что-то, да? Минуту назад в Канзасе жил на лепёшке, а теперь в горах. Отсюда только вниз; к пойме, к краю света. Помню, однажды вода поднялась сильно. Мне не было и двенадцати. Папа взял лопаты, и мы копали всю ночь. Работали до обморока, но сумели остановить воду. Спасли ферму. Твоя бабушка испекла мне торт, сказала, что я герой. А потом мы узнали, что воду мы только направили вверх по течению. Целая ферма Лэнге смыта. Пока я ел свой геройский торт, их кони тонули. Я слышал их плач во сне.
Lex Luthor[выступая с речью]Книги — это знания, а знания — сила, и я... нет. Эээ, нет. Кто я? Что я говорил? Горькая боль среди людей — иметь знания без власти, потому что... потому что это *парадоксально*, и, эээ... спасибо, что пришли.
Lex LuthorПроблема зла в мире. Проблема абсолютной добродетели.
SupermanЯ возьму тебя живым, не сломав тебя, и это больше, чем ты заслуживаешь.
Lex LuthorПроблема тебя на вершине всего прочего. Ты выше всех. Ах. Потому что вот что такое Бог. Хорус. Аполлон. Иегова. Кал-Эл. Кларк Джозеф Кент. Видишь ли, как называют Бога, зависит от нашего племени, Кларк Джо, потому что Бог — племенной. Бог выбирает стороны. Ни один человек на небе не вмешался, когда я был мальчиком, чтобы избавить меня от отцовских кулаков и мерзостей. Мм-м. Я разобрался ещё давным-давно: если Бог всемогущ, Он не может быть всеблагим. А если Он всеблаг, то Он не может быть всемогущим. И ты тоже не можешь быть. Им нужно увидеть обман, которым ты являешься. Глазами. Кровь на твоих руках.
Lex LuthorИ сегодня они это сделают. Да. Потому что у тебя, дружище, назначено свидание! Через залив. Спелый плод, его ненависть. Два года он рос. Но на самом деле не понадобилось много, чтобы довести его до этого момента. Маленькие красные записки, большой взрыв, ты позволил своей семье погибнуть! А теперь ты полетишь к нему и будешь с ним сражаться насмерть. Черно-синие. Ночь боя! Самый великий бой гладиаторов в истории всего мира: Бог против человека…
[гремит гром на заднем плане]
Lex LuthorДень против ночи. Сын Криптона против Бэтмена Готэма!
Lex LuthorНе знаю! Я бы не позволил им заставить меня рассказать! Если ты убьёшь меня, Марта умрёт. А если ты улетишь, Марта тоже умрёт. Но если ты убьёшь Бэтмена, Марта останется живой.
[Супермен успокаивается, и Лекс приближается к его руке]
Lex LuthorВот так. Вот так. И теперь Бог склоняется к моей воле. Теперь камеры ждут на твоём корабле, чтобы мир увидел дыры в святом. Да, Всемогущий признаётся, как грязен он, когда это важно. Чтобы спасти Марту, принеси мне голову Бэтмена.
[прибывает вертолёт; Лекс смотрит на свой таймер]
Lex LuthorГосподи, посмотри на время. Когда ты сюда пришёл, у тебя был час. Теперь осталось меньше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lex LuthorКолокол уже прозвенел. Они услышали — твари среди звёзд. Они придут... Он придёт. Он зол... Динь-дон... Динь-дон... Динь-дон...
SwanwickВот правда: репортёрша жаждала сенсации и пошла туда, куда не следовало, Супермен повёл себя как нарушитель и спас её, и люди погибли. Не придумывайте теорий заговора, чтобы вернуть ему нимб. Или себе.
Lois LaneУ меня нет нимба над головой, генерал. Я пошла в пустыню, люди погибли. Это не даёт мне спать по ночам. И вам не должно.
Lex LuthorВидишь ли, то, что мы называем Богом, зависит от нашего племени, Кларк Джо, потому что Бог — племенной. Бог выбирает сторону. Ни один мужчина на небе не вмешался, когда я был мальчиком, чтобы избавить меня от отцовского кулака и мерзостей. Я давно понял: если Бог всемогущ, Он не может быть всем добр. А если Он всем добр, значит, не может быть всемогущ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alfred[Смотря на пустую бутылку вина]Надеюсь, следующее поколение Уэйнов не унаследует пустой винный погреб. Хотя вряд ли будет следующее поколение...