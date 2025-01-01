Меню
Bruce Wayne Мы преступники, Альфред. Мы всегда были преступниками. Ничего не изменилось.
Alfred О, нет, сэр. Всё изменилось. С неба падают люди, боги бросают молнии, невинные гибнут. Так всё и начинается, сэр. Лихорадка, ярость, чувство бессилия, что превращает хороших людей… в жестоких.
Lex Luthor [смотрит на картину ангелов против демонов] Это должно быть перевёрнуто. Теперь мы знаем правду, не так ли? Дьяволы не приходят из ада под нами. Нет, они прилетают с неба.
Clark Kent Гражданские свободы в вашем городе попирают; хорошие люди живут в страхе.
Bruce Wayne Не верь всему, что слышишь, сынок.
Clark Kent Я видел это, мистер Уэйн. Он считает, что выше закона.
Bruce Wayne Газета «Дейли Планет» критикует тех, кто считает себя выше закона? Немного лицемерно, не находите? Особенно учитывая, что каждый раз, когда ваш герой спасает кота с дерева, вы пишете хвалебную статью об инопланетянине, который, если захочет, может спалить всё к чертям. И мы ничего не сможем с этим поделать.
Clark Kent Большинство мира не разделяет вашего мнения, мистер Уэйн.
Bruce Wayne Возможно, дело в том, что у города Готэма и у меня... плохая история с уродами в костюмах клоунов.
Superman В следующий раз, когда они зажгут твой свет в небе, не подходи к нему. Бэтмен мёртв. Похорони его. Считай это милостью.
Superman [Супермен начинает уходить]
Batman Скажи мне. Ты кровоточишь?
Batman [Супермен улетает, пока Бэтмен наблюдает]
Batman Будешь.
Batman Уверен, твои родители учили тебя, что ты что-то значишь, что ты здесь не просто так. Мои родители преподали мне другой урок — умереть в канаве без причины... Они научили меня, что мир имеет смысл только тогда, когда ты сам его заставляешь.
The Flash Брюс! Слушай меня! Это Лоис! Лоис Лэйн! Она — ключ! Я слишком рано? Я слишком рано! Ты был прав насчёт него! Ты всегда был прав насчёт него! Бойся его! Найди нас, Брюс! Ты должен нас найти!
Alfred Ты собираешься идти на войну?
Bruce Wayne Этот ублюдок принес войну к нам два года назад. Чёрт возьми, Альфред, посчитай погибших... тысячи людей. Что дальше? Миллионы? У него есть сила уничтожить всю человеческую расу, и если есть хоть один процент вероятности, что он наш враг, мы должны принять это как абсолютную истину... и уничтожить его.
Alfred Но он не наш враг!
Bruce Wayne Не сегодня. Двадцать лет в Готэме, Альфред; мы видели, что стоят обещания. Сколько хороших парней осталось? Сколько осталось такими?
Лоис Лейн Ты психически больна.
Лекс Лютор Это слово из трёх слогов для мыслей, слишком больших для маленьких умов.
Batman Всё в порядке, я друг вашего сына.
Martha Kent [улыбается] Поняла. Плащ.
Lex Luthor Видишь ли, то, что мы называем Богом, зависит от нашего племени, Кларк Джо, потому что Бог — племенной. Бог принимает чью-то сторону. Ни один человек на небе не вмешался, когда я был мальчиком, чтобы спасти меня от отцовской руки и мерзостей. Я давно понял: если Бог всемогущ, значит, Он не может быть всем добром. А если Он всем добр, тогда не может быть всемогущим. И ты тоже не можешь.
Чудо-женщина Это существо, это создание, кажется, питается энергией.
Супермен Это существо из другого мира. Моего мира.
Чудо-женщина Я раньше убивал существ из других миров.
Супермен [Бэтмену] Она с тобой?
Бэтмен Я думал, она с тобой.
Lex Luthor Ребята! М-м, Брюс Уэйн знакомится с Кларком Кентом. Ах, как здорово! Я обожаю сводить людей вместе! Как поживаете?
[жмёт руку Брюсу]
Bruce Wayne Лекс.
Lex Luthor Привет. Хорошо.
[оборачивается к Кларку]
Lex Luthor Привет, здравствуй.
[жмёт руку Кларку]
Lex Luthor Лекс. Приятно познакомиться... Ай! Вау, у тебя крепкая рука! С таким человеком связываться не стоит.
Batman Ты не смелый. Мужчины — смелые.
Perry White Значит, я залез в твой Dropbox, чтобы найти копию. Копия есть, да. Но ничего про футбол. Ничего про, э-э, друзей библиотеки Метрополиса, только эта чёртова тема с Бэтменом, которую я тебе сказал не трогать.
Clark Kent Если полиция не хочет помогать, пресса должна поступать правильно.
Perry White Тебе не решать, что правильно, а что нет.
Clark Kent Когда «Планета» была основана, она за что-то стояла, Перри.
Perry White Да и ты мог бы, если бы был 1938 год, но сейчас не 1938. WPA больше не нанимает. Яблоки не по пять центов. Ни здесь, ни там. Бросай это дело! Никому не интересно, что Кларк Кент базарит про Бэтмена.
[из трейлера]
Batman Пора тебе узнать, что значит быть человеком.
Superman Лёжа! Если бы я этого хотел, ты бы уже мёртв!
Bruce Wayne Все еще работаешь? Стареешь, Альфред.
Alfred Это случается со всеми, Мастер Уэйн. Ты тоже уже слишком стар, чтобы умереть молодым, хотя и не за отсутствием попыток.
Lex Luthor А теперь ты полетишь к нему и будешь драться с ним насмерть. Синее и чёрное. Ночь боя. Величайший гладиаторский поединок в истории мира: Бог против человека; день против ночи; Сын Криптона против Летучей мыши Готэма!
Alfred Ты же знаешь, что не выиграешь. Это самоубийство.
Bruce Wayne Я теперь старше, чем когда-либо был мой отец. Возможно, это единственное, что я сделаю по-настоящему важное.
Alfred Двадцать лет борьбы с преступниками — и ничего?
Bruce Wayne Преступники — как сорняки, Альфред: вырвешь один — на его месте вырастет другой. Речь идёт о будущем мира. Это моё наследие.
Senator Finch Мир настолько увлёкся тем, что Супермен может делать, что никто не спросил, что он должен делать.
Брюс Уэйн Ты меня не знаешь, но я встречал таких женщин, как ты.
Диана Принс О, я сомневаюсь, что ты когда-либо встречал женщину, похожую на меня.
Batman Ты не храбрец... храбрыми бывают мужчины. Ты говоришь, что хочешь помогать людям, но ты не чувствуешь их боли... их смертности... Пора тебе узнать, что значит быть мужчиной.
Martha Kent Будь для них героем, Кларк. Будь их ангелом, их памятником, будь тем, кем они хотят тебя видеть... или не будь ничем из этого. Ты ничем этому миру не обязан. Никогда не был.
Diana Prince Сто лет назад я отвернулась от человечества; от века ужасов... Люди создали мир, где быть вместе невозможно.
Bruce Wayne Люди всё ещё хороши. Мы сражаемся, убиваем, предаём друг друга, но мы можем восстановиться. Мы можем стать лучше. Мы станем. Мы должны.
Batman [душит Супермена ногой на горле] Ты никогда не был богом. Ты даже не был человеком!
Superman [едва дыша] Ты позволяешь им убить Марту...
Batman Что это значит? Почему ты сказал это имя?
Superman Найди его... Спаси Марту...
Batman Почему ты сказал это имя? Марта? Почему ты сказал это имя? ПОЧЕМУ ТЫ СКАЗАЛ ЭТО ИМЯ?
Lois Lane [вбегает бегом] Это имя его матери! Это имя его матери.
Jon Stewart Похоже, Супермен больше не хочет, чтобы мы считали его американцем. И, честно говоря, почему бы и нет? Если не считать красно-синий костюм. И, не знаю, факт, что у него на груди треть инициалов США. Думаю, единственная причина, почему он не носит Декларацию независимости в виде плаща... — он считает это слишком прямолинейным.
Lex Luthor Если человек не убьёт Бога, это сделает Дьявол!
[первые слова]
Бэтмен Было время, выше всего... время до всего... были идеальные вещи... абсолютные, как алмазы. Но вещи падают... на земле падают. И то, что падает... уже падшее. Во сне это привело меня к свету. Прекрасная ложь.
Superman Ты думаешь, я буду драться с ним ради тебя?
Lex Luthor Мм, да, думаю так. Думаю, ты будешь драться, драться, драться за ту особенную женщину в своей жизни!
Superman Она в безопасности на земле. А ты?
Lex Luthor Почти, но я не о Лоис говорю. Нет. У каждого парня есть особенная женщина — это его мать... Марта, Марта, Марта... А мать летающего демона должна быть ведьмой. Какое наказание за ведьм? Правильно. Смерть в огне.
Diana Prince [Брюсу Уэйну] Знаешь, говорят правду про мальчишек: рождаются без природного желания делиться.
[Думсдей встает перед Бэтвингом]
Batman Чёрт.
Lex Luthor Знаете ли вы самую старую ложь в Америке, сенатор? Можно называть вас Джун?
Senator Finch Можете звать меня как угодно. Назовите ведро дерьма бабушкиным персиковым чаем; назовите оружие убийства сдерживанием. Ни муху, ни меня этим не проведёшь. Я это пить не стану.
Lex Luthor Красные плащи идут! Красные плащи идут!
Neil deGrasse Tyson Мы говорим о существе, чьё само присутствие ставит под сомнение наше представление о приоритетах во Вселенной. И возвращаемся к Копернику, который вернул Солнце в центр известной вселенной, сместив Землю. Потом приходит теория эволюции Дарвина, и мы понимаем, что мы не особенные на этой планете. Мы всего лишь одна из форм жизни. А теперь мы узнаём, что мы не особенные даже во всей Вселенной, потому что существует Супермен. Вот он — пришелец среди нас. Мы не одни.
Bruce Wayne Извините, мисс. На днях вы взяли то, что вам не принадлежит. Воровать — это невежливо.
Diana Prince Это воровство, если украсть у другого вора?
Clark Kent Это словно одноличный режим террора. Этот летучий мститель последовательно нацелен на порт и соседние жилые кварталы. И, насколько я понимаю, полиция ему даже помогает.
Perry White «Волна преступности в Готэме». Другие новости: «Вода мокрая». Ты уже подал репортаж о футболе?
Clark Kent Почему мы это не освещаем? Бедные газеты не покупают?
Perry White Люди вообще газеты не покупают, Кент.
Clark Kent Перри, когда ты даёшь задание, ты решаешь, кто важен. И кто заслуживает внимания.
Perry White Доброе утро, Смолвилл. Американская совесть умерла вместе с Робертом, Мартином и Джоном.
Superman Все это время я жил так, как видел мой отец. Исправлял ошибки ради призрака, думая, что я здесь, чтобы делать добро. Супермен никогда не был реальным. Просто мечта фермера из Канзаса.
Lois Lane Эта мечта фермера — всё, что есть у некоторых людей. Это всё, что дает им надежду.
[трогает знак S]
Lois Lane Это значит что-то.
Superman Для моего мира это значило. Моего мира больше не существует.
Lex Luthor Знаете ли вы самую древнюю ложь в Америке, сенатор? Она в том, что власть может быть невинной.
Jonathan Kent Это что-то, да? Минуту назад в Канзасе жил на лепёшке, а теперь в горах. Отсюда только вниз; к пойме, к краю света. Помню, однажды вода поднялась сильно. Мне не было и двенадцати. Папа взял лопаты, и мы копали всю ночь. Работали до обморока, но сумели остановить воду. Спасли ферму. Твоя бабушка испекла мне торт, сказала, что я герой. А потом мы узнали, что воду мы только направили вверх по течению. Целая ферма Лэнге смыта. Пока я ел свой геройский торт, их кони тонули. Я слышал их плач во сне.
Clark Kent А ночные кошмары прекратились?
Jonathan Kent Да. Когда встретил твою мать. Она вселила в меня веру, что в мире есть добро. Она была моим миром. Я скучаю по тебе, сынок.
Clark Kent Я тоже по тебе скучаю, папа.
Alfred Мастер Уэйн, с семи лет вы увлечены искусством обмана, как Моцарт — клавесином, но со мной врать никогда особо не умели.
[Супермен входит с неба]
Бэтмен Ну вот, я здесь!
Lex Luthor [выступая с речью] Книги — это знания, а знания — сила, и я... нет. Эээ, нет. Кто я? Что я говорил? Горькая боль среди людей — иметь знания без власти, потому что... потому что это *парадоксально*, и, эээ... спасибо, что пришли.
Superman В этом мире никто не остаётся хорошим.
Batman Что бы ты ни делал, куда бы ни пошёл, я буду следить за тобой.
Lex Luthor Но звонок уже прозвучал.
Superman Лютор. Он хотел забрать твою жизнь взамен на её. У неё мало времени.
Lois Lane Разведывательный корабль, похоже, питается от города. Это должен быть Лекс.
Batman Им нужна ты на том корабле. Я её найду.
Superman Моя мать нуждается во мне.
Batman [останавливает его] Подожди. Обещаю: Марта не умрёт сегодня.
Lex Luthor Древняя криптонская уродливость; кровь моей крови, рожденная уничтожить тебя!... Твой Судный день.
Bruce Wayne Все цирки на востоке хоронят пустую коробку.
Diana Prince Они не знают, как почтить его, кроме как солдатом.
Bruce Wayne Я подвёл его... при жизни. Не подведу при смерти. Помоги мне найти таких же, как ты.
Diana Prince Возможно, они не хотят, чтобы их нашли.
Bruce Wayne Но найдут. И будут сражаться. Мы должны стоять вместе.
Diana Prince Сто лет назад я отвернулась от человечества, от века ужасов. Люди создали мир, где стоять вместе невозможно.
Bruce Wayne Люди всё ещё хорошие. Мы сражаемся. Мы убиваем. Мы предаём друг друга. Но мы можем всё построить заново. Мы можем стать лучше. Мы станем. Мы должны.
[сцена похоронной церемонии и граффити: ЕСЛИ ИЩЕШЬ ЕГО ПАМЯТНИК — ПОСМОТРИ ВОКРУГ]
Diana Prince Такие, как я. Почему ты сказал, что им придётся сражаться?
Bruce Wayne Просто чувство.
Lex Luthor И теперь Бог склоняется перед моей волей.
Perry White Кент? Где, чёрт возьми, Кент? Куда он делся? Куда он уходит?
Clark Kent Мистер Уэйн! Кларк Кент, Дейли Планет.
Bruce Wayne О, мой фонд уже выпустил заявление в поддержку, эээ, книг.
Clark Kent Извините?
Bruce Wayne [наблюдая, как уходит Диана Принц] Вау. Красавица, дурная привычка. Не цитируй меня, ладно?
Лекс Лютор [генералу Зоду] Ты взлетел слишком близко к солнцу. Посмотри на себя теперь.
Диана Принс Другие, как я... Почему ты сказал, что им придётся сражаться?
Брюс Уэйн Просто предчувствие.
Lex Luthor Тебе не нужна серебряная пуля. Но если ты её выкован, тебе не придётся надеяться на доброту чудовищ.
Bruce Wayne Я не могу сидеть здесь внизу, Альфред.
Alfred Поднимись наверх, пообщайся. Какая-нибудь девушка из Метрополиса тебя исправит.
[про себя]
Alfred В твоих снах, Альфред...
Alfred [смотрит на пустую бутылку вина] Надеюсь, следующее поколение Уэйнов не унаследует пустой винный погреб. Хотя вряд ли будет следующее поколение...
Superman [Лексу] Я возьму тебя живым, хотя ты этого и не заслуживаешь.
Senator Finch [о Супермене] Пусть будет зафиксировано, что этот комитет считает его ответственным...
Lex Luthor Парень, какие у нас тут проблемы!
[устанавливает таймер и встаёт]
Lex Luthor Проблема зла в мире. Проблема абсолютной добродетели.
Superman Я возьму тебя живым, не сломав тебя, и это больше, чем ты заслуживаешь.
Lex Luthor Проблема тебя на вершине всего прочего. Ты выше всех. Ах. Потому что вот что такое Бог. Хорус. Аполлон. Иегова. Кал-Эл. Кларк Джозеф Кент. Видишь ли, как называют Бога, зависит от нашего племени, Кларк Джо, потому что Бог — племенной. Бог выбирает стороны. Ни один человек на небе не вмешался, когда я был мальчиком, чтобы избавить меня от отцовских кулаков и мерзостей. Мм-м. Я разобрался ещё давным-давно: если Бог всемогущ, Он не может быть всеблагим. А если Он всеблаг, то Он не может быть всемогущим. И ты тоже не можешь быть. Им нужно увидеть обман, которым ты являешься. Глазами. Кровь на твоих руках.
Superman Что ты сделал?
Lex Luthor И сегодня они это сделают. Да. Потому что у тебя, дружище, назначено свидание! Через залив. Спелый плод, его ненависть. Два года он рос. Но на самом деле не понадобилось много, чтобы довести его до этого момента. Маленькие красные записки, большой взрыв, ты позволил своей семье погибнуть! А теперь ты полетишь к нему и будешь с ним сражаться насмерть. Черно-синие. Ночь боя! Самый великий бой гладиаторов в истории всего мира: Бог против человека…
[гремит гром на заднем плане]
Lex Luthor День против ночи. Сын Криптона против Бэтмена Готэма!
Superman Думаешь, я буду сражаться за тебя?
Lex Luthor Мм, да, думаю, что ты будешь драться, драться, драться за ту особенную даму в твоей жизни.
Superman Она на земле в безопасности. А ты?
Lex Luthor Почти так, но речь не о Лоис. Нет. У каждого мальчика есть своя особенная женщина — его мама.
[ходит вокруг Супермена и показывает ему фотографии Марты, где её затывают рот]
Lex Luthor Ха! Марта, Марта, Марта. Мать летающего демона должна быть ведьмой. Наказание для ведьм — что это? Верно. Смерть на костре.
[швыряет фотографии одну за другой в сторону Супермена]
[Раздосадованно готовится к тепловому зрению]
Superman Где она?
Lex Luthor Не знаю! Я бы не позволил им заставить меня рассказать! Если ты убьёшь меня, Марта умрёт. А если ты улетишь, Марта тоже умрёт. Но если ты убьёшь Бэтмена, Марта останется живой.
[Супермен успокаивается, и Лекс приближается к его руке]
Lex Luthor Вот так. Вот так. И теперь Бог склоняется к моей воле. Теперь камеры ждут на твоём корабле, чтобы мир увидел дыры в святом. Да, Всемогущий признаётся, как грязен он, когда это важно. Чтобы спасти Марту, принеси мне голову Бэтмена.
[прибывает вертолёт; Лекс смотрит на свой таймер]
Lex Luthor Господи, посмотри на время. Когда ты сюда пришёл, у тебя был час. Теперь осталось меньше.
Lex Luthor Колокол уже прозвенел. Они услышали — твари среди звёзд. Они придут... Он придёт. Он зол... Динь-дон... Динь-дон... Динь-дон...
Lex Luthor Он идёт! И он голоден!
Anatoli Knyazev Брось это. Я сказал, брось! Я убью её! Поверь, я сделаю это!
Batman Верю.
Swanwick Вот правда: репортёрша жаждала сенсации и пошла туда, куда не следовало, Супермен повёл себя как нарушитель и спас её, и люди погибли. Не придумывайте теорий заговора, чтобы вернуть ему нимб. Или себе.
Lois Lane У меня нет нимба над головой, генерал. Я пошла в пустыню, люди погибли. Это не даёт мне спать по ночам. И вам не должно.
Lex Luthor Теперь Бог мёртв как никогда.
Lex Luthor [последние слова, в тюремной камере] Динь, динь, динь, динь, динь, звонят колокола. Динь, динь, динь, динь, динь.
Lex Luthor Колокол не перестанешь звонить.
Alfred Тепловизор показывает две дюжины противников на третьем этаже. Может, я тебя высажу на втором?
Superman Ты не понимаешь, времени нет!
Batman Я ПОНИМАЮ!
Batman Что бы ты ни делал, куда бы ни пошёл, я буду следить за тобой!
[поднимает свой бэт-бренд к лицу Лекса Лuthorа]
Lex Luthor О, посмотри на нас. Вот как всё рушится, цивилизация вылетает из окон Wayne Manor. Но кто поверит мне, я... я безумен. Я даже не годен для суда.
Batman Верно. У нас есть больницы, где лечат душевнобольных с состраданием.
[Лекс нервно хихикает]
Batman Но ты туда не попадёшь. Я устроил тебе перевод в лечебницу Аркхэм в Готэме. Там у меня ещё остались друзья. Они тебя ждут.
Lex Luthor Но звонок уже прозвенел... и его услышали. Там, в темноте, среди звёзд... Динь-дон, бог умер.
[Бэтмен бьёт кулаком по стене, оставляя отметину бэт-бренда]
Lex Luthor Динь-дон, бог мертв.
General Amajagh Невежество — не то же самое, что невинность.
Lex Luthor Ночь настала.
Bruce Wayne [утешая плачущую девочку] Не волнуйся, всё будет хорошо. Я найду твою маму. Где твоя мама?
[девочка указывает на разрушенный небоскрёб, Брюс её обнимает]
Thomas Wayne Марфа...
Wallace Keefe Мистер Уэйн! Мистер Уэйн! Я не чувствую ног! Я не чувствую ног.
Bruce Wayne Нам нужна помощь здесь!
Wallace Keefe [берёт Брюса] Помогите мне. Я не чувствую ног.
Bruce Wayne Всё будет хорошо, слышишь? Уоллес? Как тебя там называют, Уолли? А?
Wallace Keefe Ты тут главный, босс.
[Супермен летит с Судным днём в космос]
Председатель Объединённого комитета начальников штабов Мы поднялись достаточно высоко, чтобы сбросить ядерную бомбу без жертв, сэр!
Суонвик Одна жертва есть, господин президент. Супермен.
Президент США [вздыхает] Боже, помилуй нас всех.
Swanwick [о Думсдее] Удары создают всё более мощные волны. Каждый раз, когда мы бьём его, он становится сильнее. Мы не можем атаковать.
POTUS Что ты хочешь сказать, Кэлвин?
Swanwick Я говорю, что его невозможно убить.
Alfred Мастер Уэйн.
Batman Альфред.
Alfred Извините, что подслушал, но я вычислил телефон русского — он на складе возле порта. Вы на связи с ним.
Batman Я тебя не заслуживаю, Альфред.
Alfred Нет, сэр, не заслуживаете.
Lex Luthor [Супермену] Я не ненавижу грешника. Я ненавижу грех. А твой, друг мой, — существование.
Bruce Wayne Кто ты?
Diana Prince Тот, кто заинтересован в том же человеке, что и ты.
Clark Kent [Брюс Уэйн приходит на вечеринку Лекса] Кто это?
Party Photographer Похоже, ты новенький на задании «Пусть едят торт». Это Брюс Уэйн.
Bruce Wayne Дом считает удачу оскорблением.
Anatoli Knyazev Чья-то удача всегда несчастье для его брата.
Bruce Wayne [на русском] Но в итоге все счета сходятся.
Bruce Wayne [на английском] Три ночи с балериной из Большого — этому меня и научила.
Anatoli Knyazev Не все, я уверен. Добрый вечер.
General Amajagh Люди с властью не подчиняются ни политике, ни принципам, мисс Лэйн. Никто не отличается; никто не нейтрален.
Lois Lane Вы террорист, генерал?
General Amajagh Мне не сказали, что интервью будет с дамой.
Lois Lane Я не дама, я журналистка.
Nigerian Он никому не подчиняется. Даже, как мне кажется, не Богу.
Lex Luthor Тезис о мета­людях!
Wallace Keefe Кто ты, чёрт возьми?
Lex Luthor Просто человек.
Wallace Keefe Ага? И что, б****ь, тебе нужно?
Lex Luthor Помочь тебе встать за что-то.
Bruce Wayne [о Мече Александра] Это подделка. Настоящий продали на черном рынке в 98-м. А теперь он висит...
Diana Prince Над кроватью султана Хаджара.
Bruce Wayne Я не могу здесь оставаться, Альфред.
Alfred Поднимайся наверх и общайся. Какая-нибудь молодая леди из Метрополиса сделает тебя честным.
[Говорит сам с собой]
Alfred В твоих мечтах, Альфред...
Senator Finch Я вырос на ферме. Я умею бороться с поросёнком.
Lex Luthor Марта, Марта, Марта!
Lex Luthor Видишь ли, то, что мы называем Богом, зависит от нашего племени, Кларк Джо, потому что Бог — племенной. Бог выбирает сторону. Ни один мужчина на небе не вмешался, когда я был мальчиком, чтобы избавить меня от отцовского кулака и мерзостей. Я давно понял: если Бог всемогущ, Он не может быть всем добр. А если Он всем добр, значит, не может быть всемогущ.
Alfred [Смотря на пустую бутылку вина] Надеюсь, следующее поколение Уэйнов не унаследует пустой винный погреб. Хотя вряд ли будет следующее поколение...
Lois Lane Я просто не знаю, возможно ли это.
Clark Kent Не знаю, что именно возможно?
Lois Lane Чтобы ты любил меня и оставался собой.
Lois Lane Проводили слушания по поводу случившегося. Говорят, что...
Clark Kent Мне всё равно. Мне всё равно, что они говорят. Женщину, которую я люблю, могли взорвать или застрелить. Подумай, что могло произойти.
Lois Lane Ну так подумай, что же произошло.
Clark Kent Я не убивал тех людей, если они так думают. Если ты это говоришь?
Lois Lane Нет, я хочу понять, что произошло. Я хочу сказать спасибо, что спас меня. Я говорю, что есть цена.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Ben Affleck
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Henry Cavill
Эзра Миллер
Эзра Миллер
Ezra Miller
Эми Адамс
Эми Адамс
Amy Adams
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Diane Lane
Галь Гадот
Галь Гадот
Gal Gadot
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Холли Хантер
Холли Хантер
Holly Hunter
Йон Стюарт
Jon Stewart
Neil deGrasse Tyson
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Kevin Costner
Каллэн Мулвей
Каллэн Мулвей
Callan Mulvey
Гарри Дж. Ленникс
Гарри Дж. Ленникс
Harry J. Lennix
Сэмми Ротиби
Сэмми Ротиби
Sammi Rotibi
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Jeffrey Dean Morgan
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Scoot McNairy
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Дэнни Муни
Danny Mooney
