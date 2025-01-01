Lex Luthor Парень, какие у нас тут проблемы!

Lex Luthor Проблема зла в мире. Проблема абсолютной добродетели.

Superman Я возьму тебя живым, не сломав тебя, и это больше, чем ты заслуживаешь.

Lex Luthor Проблема тебя на вершине всего прочего. Ты выше всех. Ах. Потому что вот что такое Бог. Хорус. Аполлон. Иегова. Кал-Эл. Кларк Джозеф Кент. Видишь ли, как называют Бога, зависит от нашего племени, Кларк Джо, потому что Бог — племенной. Бог выбирает стороны. Ни один человек на небе не вмешался, когда я был мальчиком, чтобы избавить меня от отцовских кулаков и мерзостей. Мм-м. Я разобрался ещё давным-давно: если Бог всемогущ, Он не может быть всеблагим. А если Он всеблаг, то Он не может быть всемогущим. И ты тоже не можешь быть. Им нужно увидеть обман, которым ты являешься. Глазами. Кровь на твоих руках.

Superman Что ты сделал?

Lex Luthor И сегодня они это сделают. Да. Потому что у тебя, дружище, назначено свидание! Через залив. Спелый плод, его ненависть. Два года он рос. Но на самом деле не понадобилось много, чтобы довести его до этого момента. Маленькие красные записки, большой взрыв, ты позволил своей семье погибнуть! А теперь ты полетишь к нему и будешь с ним сражаться насмерть. Черно-синие. Ночь боя! Самый великий бой гладиаторов в истории всего мира: Бог против человека…

Lex Luthor День против ночи. Сын Криптона против Бэтмена Готэма!

Superman Думаешь, я буду сражаться за тебя?

Lex Luthor Мм, да, думаю, что ты будешь драться, драться, драться за ту особенную даму в твоей жизни.

Superman Она на земле в безопасности. А ты?

Lex Luthor Почти так, но речь не о Лоис. Нет. У каждого мальчика есть своя особенная женщина — его мама.

Lex Luthor Ха! Марта, Марта, Марта. Мать летающего демона должна быть ведьмой. Наказание для ведьм — что это? Верно. Смерть на костре.

Superman Где она?

Lex Luthor Не знаю! Я бы не позволил им заставить меня рассказать! Если ты убьёшь меня, Марта умрёт. А если ты улетишь, Марта тоже умрёт. Но если ты убьёшь Бэтмена, Марта останется живой.

Lex Luthor Вот так. Вот так. И теперь Бог склоняется к моей воле. Теперь камеры ждут на твоём корабле, чтобы мир увидел дыры в святом. Да, Всемогущий признаётся, как грязен он, когда это важно. Чтобы спасти Марту, принеси мне голову Бэтмена.

