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Киноафиша Новости Зак Снайдер раскрыл смысл загадочного анонса в связи со своими фильмами DC

Зак Снайдер раскрыл смысл загадочного анонса в связи со своими фильмами DC

21 марта 2023 14:34
Зак Снайдер раскрыл смысл загадочного анонса в связи со своими фильмами DC

Режиссер готовит мероприятие, на котором режиссерская «Лига справедливости» будет впервые показана в формате IMAX.

Зак Снайдер раскрыл смысл загадочного анонса в связи с киновселенной DC, который он разместил в своих социальных сетях. В новом интервью для The Nerd Queens режиссер поведал, что опубликованный им видеоролик приурочен к мероприятию под названием SnyderCon, в рамках которого «Лига справедливости Зака Снайдера» будет впервые показана в формате IMAX:

«Мы несколько раз показывали черно-белую версию фильма [«Лига справедливости Зака Снайдера: Черно-белая версия»] в кинотеатрах. Я просто не был уверен, что у нас еще появится шанс представить цветную версию на большом экране».

Кроме того, на большом экране будут вновь показаны и другие фильмы Снайдера из киновселенной DC: «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

После своей премьеры в 2021 году «Лига справедливости Зака Снайдера» не получила кинотеатрального проката, а была сразу выпущена на стриминговом сервисе HBO Max. Из-за большой продолжительности фильма (4 часа 2 минуты) он был разделен на несколько частей и добавлен в каталог платформы в формате мини-сериала.

SnyderCon пройдет в Art Center College of Design и Universal City Walk в Калифорнии в последние выходные апреля, 28, 29 и 30 числа. Помимо просмотра фильмов, гости мероприятия смогут пообщаться с самим Снайдером, задав ему свои вопросы.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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