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Дэвид С. Гойер
Дэвид С. Гойер
David S. Goyer
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Дэвид С. Гойер
David S. Goyer
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Дата рождения
22 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Энн-Арбор, Мичиган, США
Биография Дэвида С. Гойера
Родился 22 декабря 1965 года. Энн-Арбор, Мичиган, США.
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Фильмография Дэвида С. Гойера
Нерожденный
ужасы, триллер
2009, США
6.0
Невидимый
триллер, драма
2007, США
6.0
Блэйд: Троица
приключения, фантастика, боевик, ужасы, триллер
2004, США
6.0
Зиг Заг
драма
2002, США
5.0
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16 сентября 2021 15:19
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