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Все фильмы про Супермена

Все 18 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
8.0
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
Супермен: Человек завтрашнего дня
Супермен: Человек завтрашнего дня
6.0
анимация
2020, США
Смерть Супермена
Смерть Супермена
7.0
боевик, анимация, семейный
2018, США
Лига справедливости
Лига справедливости
7.0
фантастика, приключения, боевик, фэнтези
2017, США
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2016, США
Человек из стали
Человек из стали
7.0
фантастика, фэнтези, приключения, боевик
2013, США
Супермен: Непобежденный
Супермен: Непобежденный
6.0
анимация, боевик, приключения
2013, США
Супермен против Элиты
Супермен против Элиты
7.0
боевик, анимация, фантастика
2012, США
Сверхновый Супермен
Сверхновый Супермен
7.0
боевик, анимация, фантастика
2011, США
Витрина DC: Супермен/Шазам! - Возвращение черного Адама
Витрина DC: Супермен/Шазам! - Возвращение черного Адама
7.0
боевик, приключения, анимация
2010, США
Супермен/Бэтмен: Враги общества
Супермен/Бэтмен: Враги общества
7.0
боевик, анимация, драма
2009, США
Супермен: Судный день
Супермен: Судный день
7.0
боевик, приключения, анимация
2007, США
Возвращение Супермена
Возвращение Супермена
6.0
приключения, фантастика
2006, Австралия / США
Супермен: Брэйниак атакует
Супермен: Брэйниак атакует
6.0
фантастика, анимация, боевик
2006, США
Супермен 4: В поисках мира
Супермен 4: В поисках мира
3.0
боевик, приключения, фантастика
1987, США
Супермен 3
Супермен 3
5.0
боевик, приключения, комедия
1983, США
Супермен 2
Супермен 2
7.0
боевик, приключения, фантастика
1980, США / Канада
Супермен
Супермен
6.0
боевик, фантастика, семейный, приключения
1978, США / Великобритания
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Начатый в 2013 году Заком Снайдером перезапуск любимой американскими зрителями франшизы о Супермене стал отправной точкой расширенной киновселенной, созданной DC Comics и Warner Bros. История парня, родившегося на планете Криптон, рассказывается с самого начала.

В каком порядке смотреть новые фильмы про Супермена

2013, «Человек из стали»

Кал-Эл — первый за долгие годы криптонский ребенок, рожденный естественным способом. Но на планете происходит государственный переворот — власть в Совете захватывает генерал Зод. Отцу мальчика Джор-Элу удается похищение Кодекса Роста и манипуляция с помещением его в тело своего сына. Ученый отправляет малыша с электронным ключом, хранящим отцовское сознание, в космическом корабле на Землю. Криптон гибнет от взрыва, а капсула с юным инопланетянином приземляется в США, где его усыновляют Джонатан и Марта Кент. Теперь его зовут Кларком...

2016, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Второй фильм франшизы открывается серией флэшбэков. Маленький Брюс Уэйн с ужасом наблюдает, как его родителей убивают грабители. Похороны становятся таким стрессом для него, что он бежит в лесополосу и проваливается в яму, полную летучих мышей. Но это, оказывается, ему лишь приснилось.

Метрополис охвачен массовой паникой. Взрослый Брюс делает все для спасения работников своей компании Wayne Enterprises. Он видит отчаянную схватку: Супермен и генерал Зод решили выяснить отношения, окончательно развалив здание компании. Толпа людей гибнет в результате этого инцидента, Уэйну удается выхватить из-под рушащихся стен девочку. Соперники падают вместе с обломками спутника.

Через полтора года в Индийском океане обнаружен криптонит — и в значительном количестве. Лекс Лютор намерен использовать этот сильно действующий на криптонцев минерал для защиты от них и добивается от правительства доступа ко всему, что осталось от корабля и генерала Зода.

Кларк Кент вынужден спасать свою любимую Лоис Лэйн на территории Африки, но его спасательная операция заканчивается массовой гибелью людей. Конгресс США вполне готов рассматривать его как угрозу всему человечеству.

Уэйн в Готэме занимается привычным делом — борется с криминалом. Но непривычными методами: он становится все более жестоким, фактически уподобляясь тем, с кем ведет войну. Противостояние супергероев назревает — оба не понимают обстоятельств, доведших другого до жизни такой...

2017, «Лига справедливости»

Смерть Супермена 2 года назад повергла человечество в траур, и, как назло, спровоцировала серьезное бедствие: активировались Материнские кубы, некогда разделенные и спрятанные в разных уголках Земли. Именно они своей энергией помогли напасть на Землю Степенвульфу с целой армией омерзительных парадемонов. Активация кубов означает, что Степной волк возвращается! Если ему удастся отыскать их все и снова объединить, голубой планете конец: она превратится в подобие той, откуда пришло это чудовище.

Степенвульф нападает на Темискиру, и у него получается отбить один из вожделенных кубов у амазонок. Ипполита, королева, информирует свою дочь Диану о новом (хорошо забытом старом) враге человечества. Та связывается с Брюсом Уэйном. Вместе они решают объединить всех себе подобных в группу для противостояния Степному волку. Барри Аллен с энтузиазмом дает согласие присоединиться к команде. Артур Карри уходит в отказ. Виктор Стоун колеблется ровно до тех пор, пока Степенвульф не организует похищение его отца. Вскоре ему удается вынудить выступить против него и Карри.

Когда в руки команды попадает один из Материнских кубов, Виктор своими рассказами о его свойствах наводит Брюса на мысль воскресить Кларка Кента...

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