Бен Аффлек родился 15 августа 1972 года в городе Беркли (Калифорния, США) в семье Тимоти Аффлека и Кристофер Энн Болдт. Отец Бена был актером и работником сцены и сотрудничал с такими звездами как Дастин Хоффман, Джон Войт и Роберт Дюваль. Мать Аффлека работала учительницей. Детство юного Бена не было простым из-за проблем отца с алкоголем, и по этой причине его родители развелись, когда мальчику было 12 лет. У Бена есть младший брат Кейси, который также стал актером. Мальчики росли в атмосфере искусства (их бабушка была директором музея) и в детстве даже любили снимать домашние фильмы. Когда Бену было восемь, он подружился с соседским 10-летним мальчиком. Им оказался Мэтт Дэймон, и эту дружбу они сохранили до сих пор.
Сниматься Бен Аффлек начал довольно рано – с семи лет. Он участвовал в некоммерческих фильмах, снимался в рекламных роликах, а затем попал в сериал «Путешествие Мими». Ради карьеры актера Бен переезжает в Голливуд, однако первые роли в фильмах «Лоботрясы», «Блеск славы» и «В погоне за Эми» не принесли ему желаемой славы. И тогда в 1997 году Аффлек решает объединить свои силы с давним другом – Мэттом Дэймоном – и написал сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг». Режиссером фильма стал Гас Ван Сент, а главную роль в картине исполнили Робин Уильямс и Мэтт Дэймон. Фильм стал настоящим прорывом для Бена и Мэтта, и они оба получили «Оскар» и «Золотой глобус», что моментально поставило их на одну ступень с голливудскими звездами.
Следующего успешного проекта Аффлеку пришлось ждать недолго. Буквально через год на экраны вышел фильм-катастрофа Майкла Бея «Армагеддон», и эта картина собрала не только отличную кассу, но и завоевала сердца зрителей. Главную роль исполнили Брюс Уиллис, Бен Аффлек и Лив Тайлер. Интересно, что сначала Аффлека не хотели брать на роль в этом фильме, но продюсер картины убедил режиссера, что Бен станет настоящей звездой, стоит ему лишь немного сбросить вес и загореть, и в итоге Бэй согласился. Далее последовала не менее успешная «Догма», где Бен вновь поработал со своим другом Дэймоном. В 2001 году на экраны вышел блокбастер «Перл Харбор», который принес Бену Аффлеку еще большую славу, благодаря роли бравого лейтенанта Рэйфа Маккуоли. Но не все фильмы с участием Аффлека стали успешными. Например, картина «Сорвиголова», где он исполнил главную роль, не только провалилась в прокате, но и настроила поклонников комиксов против актера. Однако на съемках этого фильма он познакомился с будущей женой – Дженнифер Гарнер.
После череды неудачных фильмов, Бен Аффлек решил сконценртироваться на профессии режиссера и продюсера. За свою картину «Операция Арго» в 2013 году Аффлек получил премию «Оскар».
В этом же году стало известно, что Бен прошел кастинг на роль Бэтмена в новом фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Фанаты комиксов, по-прежнему, не довольные Аффлеком, даже начали собирать петицию в знак протеста выбора актера на эту роль, но им не хватило голосов, и Бен все-таки стал новым Темным рыцарем. Критики, однако, неплохо оценили игру Аффлека, но сошлись во мнении, что фильм в целом получился не столь удачным. Этот опыт не расстроил актера, и он решил самостоятельно написать сценарий и снять следующую часть истории про Бэтмена.
Личная жизнь актера всегда была яркой на события. Он встречался с Гвинет Пэлтроу, но эти отношения не продлились долго. Его роман с Дженнифер Лопес широко освещался в прессе и обсуждался во всех таблоидах, Бен даже снялся в одном из клипов на песню Лопес My love don't cost a thing. Бен разорвал помолвку в 2004 году. Поговаривают, что именно пристальное внимание прессы к их паре стало причиной разрыва. Говорят также и о необузданном характере Лопес, но пара никак не комментировала это событие.
С Дженнифер Гарнер Аффлек познакомился в 2003, а в 2005 они узаконили отношения. У пары есть трое дочерей: Вайолет, Серафина и Элизабет. Бен и Дженнифер считались одной их самых крепких пар в Голливуде, пока актер не был пойман на романе с няней. Гарнер подала на развод в 2015 году.
2015 год
- Золотая малина
Победитель: Премия за восстановление репутации
2013 год
– Оскар
Победитель: Лучший фильм («Операция «Арго»»)
–Золотой глобус, 2013 год
Победитель: Лучший режиссер («Операция «Арго»»)
– Премия канала «MTV»
Номинации: Лучшая мужская роль («Операция «Арго»»)
– Британская академия
Победитель: Лучший фильм («Операция «Арго»»), Лучший режиссер («Операция «Арго»»)
Номинации: Лучшая мужская роль («Операция «Арго»»)
– Сезар
Победитель: Лучший фильм на иностранном языке («Операция «Арго»»)
– Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучший актерский состав («Операция «Арго»»)
2010 год
– Золотая малина
Номинации: Худший актер десятилетия («Сорвиголова»)
2007 год
– Золотой глобус
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Смерть супермена»)
– Сатурн, 2007 год
Победитель: Лучший актер второго плана («Смерть супермена»)
2006 год
– Венецианский кинофестиваль
Победитель: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Смерть супермена»)
2005 год
– Золотая малина
Номинации: Худшая мужская роль («Девушка из Джерси»)
2004 год
– Золотая малина
Победитель: Худшая мужская роль («Сорвиголова»)
2003 год
– Премия канала «MTV»
Номинации: Лучший поцелуй («Сорвиголова»)
2002 год
– Золотая малина
Номинации: Худшая мужская роль («Перл-Харбор»)
2001 год
– Премия канала «MTV»
Номинации: Лучший поцелуй («Чужой билет»)
1999 год
– Премия канала «MTV»
Номинации: Лучшая мужская роль («Армагеддон»), Лучший экранный дуэт («Армагеддон»)
– Сатурн
Номинации: Лучший актер второго плана («Армагеддон»)
Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучший актерский состав («Влюбленный Шекспир»)
1998 год
– Оскар
Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»
– Золотой глобус
Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»)
– Премия канала «MTV»
Номинации: Лучший экранный дуэт («Умница Уилл Хантинг»)
– Премия Гильдии актеров
Номинации: Лучший актерский состав («Умница Уилл Хантинг»)
- Его лучший друг с детства - актер Мэтт Дэймон
- Бен снимался в клипе Дженнифер Лопес My love don't cost a thing
- Стал шестым актером, сыгравшим Бэтмена