Биография Бена Аффлека

Бен Аффлек родился 15 августа 1972 года в городе Беркли (Калифорния, США) в семье Тимоти Аффлека и Кристофер Энн Болдт. Отец Бена был актером и работником сцены и сотрудничал с такими звездами как Дастин Хоффман, Джон Войт и Роберт Дюваль. Мать Аффлека работала учительницей. Детство юного Бена не было простым из-за проблем отца с алкоголем, и по этой причине его родители развелись, когда мальчику было 12 лет. У Бена есть младший брат Кейси, который также стал актером. Мальчики росли в атмосфере искусства (их бабушка была директором музея) и в детстве даже любили снимать домашние фильмы. Когда Бену было восемь, он подружился с соседским 10-летним мальчиком. Им оказался Мэтт Дэймон, и эту дружбу они сохранили до сих пор.

Роли Бена Аффлека

Сниматься Бен Аффлек начал довольно рано – с семи лет. Он участвовал в некоммерческих фильмах, снимался в рекламных роликах, а затем попал в сериал «Путешествие Мими». Ради карьеры актера Бен переезжает в Голливуд, однако первые роли в фильмах «Лоботрясы», «Блеск славы» и «В погоне за Эми» не принесли ему желаемой славы. И тогда в 1997 году Аффлек решает объединить свои силы с давним другом – Мэттом Дэймоном – и написал сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг». Режиссером фильма стал Гас Ван Сент, а главную роль в картине исполнили Робин Уильямс и Мэтт Дэймон. Фильм стал настоящим прорывом для Бена и Мэтта, и они оба получили «Оскар» и «Золотой глобус», что моментально поставило их на одну ступень с голливудскими звездами.

Следующего успешного проекта Аффлеку пришлось ждать недолго. Буквально через год на экраны вышел фильм-катастрофа Майкла Бея «Армагеддон», и эта картина собрала не только отличную кассу, но и завоевала сердца зрителей. Главную роль исполнили Брюс Уиллис, Бен Аффлек и Лив Тайлер. Интересно, что сначала Аффлека не хотели брать на роль в этом фильме, но продюсер картины убедил режиссера, что Бен станет настоящей звездой, стоит ему лишь немного сбросить вес и загореть, и в итоге Бэй согласился. Далее последовала не менее успешная «Догма», где Бен вновь поработал со своим другом Дэймоном. В 2001 году на экраны вышел блокбастер «Перл Харбор», который принес Бену Аффлеку еще большую славу, благодаря роли бравого лейтенанта Рэйфа Маккуоли. Но не все фильмы с участием Аффлека стали успешными. Например, картина «Сорвиголова», где он исполнил главную роль, не только провалилась в прокате, но и настроила поклонников комиксов против актера. Однако на съемках этого фильма он познакомился с будущей женой – Дженнифер Гарнер.

После череды неудачных фильмов, Бен Аффлек решил сконценртироваться на профессии режиссера и продюсера. За свою картину «Операция Арго» в 2013 году Аффлек получил премию «Оскар».

Бен Аффлек - Бэтмен

В этом же году стало известно, что Бен прошел кастинг на роль Бэтмена в новом фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Фанаты комиксов, по-прежнему, не довольные Аффлеком, даже начали собирать петицию в знак протеста выбора актера на эту роль, но им не хватило голосов, и Бен все-таки стал новым Темным рыцарем. Критики, однако, неплохо оценили игру Аффлека, но сошлись во мнении, что фильм в целом получился не столь удачным. Этот опыт не расстроил актера, и он решил самостоятельно написать сценарий и снять следующую часть истории про Бэтмена.

Личная жизнь Бена Аффлека

Личная жизнь актера всегда была яркой на события. Он встречался с Гвинет Пэлтроу, но эти отношения не продлились долго. Его роман с Дженнифер Лопес широко освещался в прессе и обсуждался во всех таблоидах, Бен даже снялся в одном из клипов на песню Лопес My love don't cost a thing. Бен разорвал помолвку в 2004 году. Поговаривают, что именно пристальное внимание прессы к их паре стало причиной разрыва. Говорят также и о необузданном характере Лопес, но пара никак не комментировала это событие.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

С Дженнифер Гарнер Аффлек познакомился в 2003, а в 2005 они узаконили отношения. У пары есть трое дочерей: Вайолет, Серафина и Элизабет. Бен и Дженнифер считались одной их самых крепких пар в Голливуде, пока актер не был пойман на романе с няней. Гарнер подала на развод в 2015 году.

Награды и премии Бена Аффлека

2015 год

- Золотая малина

Победитель: Премия за восстановление репутации

2013 год

– Оскар

Победитель: Лучший фильм («Операция «Арго»»)

–Золотой глобус, 2013 год

Победитель: Лучший режиссер («Операция «Арго»»)

– Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшая мужская роль («Операция «Арго»»)

– Британская академия

Победитель: Лучший фильм («Операция «Арго»»), Лучший режиссер («Операция «Арго»»)

Номинации: Лучшая мужская роль («Операция «Арго»»)

– Сезар

Победитель: Лучший фильм на иностранном языке («Операция «Арго»»)

– Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучший актерский состав («Операция «Арго»»)

2010 год

– Золотая малина

Номинации: Худший актер десятилетия («Сорвиголова»)

2007 год

– Золотой глобус

Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Смерть супермена»)

– Сатурн, 2007 год

Победитель: Лучший актер второго плана («Смерть супермена»)

2006 год

– Венецианский кинофестиваль

Победитель: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Смерть супермена»)

2005 год

– Золотая малина

Номинации: Худшая мужская роль («Девушка из Джерси»)

2004 год

– Золотая малина

Победитель: Худшая мужская роль («Сорвиголова»)

2003 год

– Премия канала «MTV»

Номинации: Лучший поцелуй («Сорвиголова»)

2002 год

– Золотая малина

Номинации: Худшая мужская роль («Перл-Харбор»)

2001 год

– Премия канала «MTV»

Номинации: Лучший поцелуй («Чужой билет»)

1999 год

– Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшая мужская роль («Армагеддон»), Лучший экранный дуэт («Армагеддон»)

– Сатурн

Номинации: Лучший актер второго плана («Армагеддон»)

Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучший актерский состав («Влюбленный Шекспир»)

1998 год

– Оскар

Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»

– Золотой глобус

Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»)

– Премия канала «MTV»

Номинации: Лучший экранный дуэт («Умница Уилл Хантинг»)

– Премия Гильдии актеров

Номинации: Лучший актерский состав («Умница Уилл Хантинг»)