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Бен Аффлек

Ben Affleck
Бен Аффлек
Бен Аффлек Ben Affleck
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Дата рождения
15 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Личные связи
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
близкий друг Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
брат Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
вместе с 2001 года, в браке с 2005
Биография Бена Аффлека

Биография Бена Аффлека

Бен Аффлек родился 15 августа 1972 года в городе Беркли (Калифорния, США) в семье Тимоти Аффлека и Кристофер Энн Болдт. Отец Бена был актером и работником сцены и сотрудничал с такими звездами как Дастин Хоффман, Джон Войт и Роберт Дюваль. Мать Аффлека работала учительницей. Детство юного Бена не было простым из-за проблем отца с алкоголем, и по этой причине его родители развелись, когда мальчику было 12 лет. У Бена есть младший брат Кейси, который также стал актером. Мальчики росли в атмосфере искусства (их бабушка была директором музея) и в детстве даже любили снимать домашние фильмы. Когда Бену было восемь, он подружился с соседским 10-летним мальчиком. Им оказался Мэтт Дэймон, и эту дружбу они сохранили до сих пор.

Роли Бена Аффлека

Сниматься Бен Аффлек начал довольно рано – с семи лет. Он участвовал в некоммерческих фильмах, снимался в рекламных роликах, а затем попал в сериал «Путешествие Мими». Ради карьеры актера Бен переезжает в Голливуд, однако первые роли в фильмах «Лоботрясы», «Блеск славы» и «В погоне за Эми» не принесли ему желаемой славы. И тогда в 1997 году Аффлек решает объединить свои силы с давним другом – Мэттом Дэймоном – и написал сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг». Режиссером фильма стал Гас Ван Сент, а главную роль в картине исполнили Робин Уильямс и Мэтт Дэймон. Фильм стал настоящим прорывом для Бена и Мэтта, и они оба получили «Оскар» и «Золотой глобус», что моментально поставило их на одну ступень с голливудскими звездами.

Следующего успешного проекта Аффлеку пришлось ждать недолго. Буквально через год на экраны вышел фильм-катастрофа Майкла Бея «Армагеддон», и эта картина собрала не только отличную кассу, но и завоевала сердца зрителей. Главную роль исполнили Брюс Уиллис, Бен Аффлек и Лив Тайлер. Интересно, что сначала Аффлека не хотели брать на роль в этом фильме, но продюсер картины убедил режиссера, что Бен станет настоящей звездой, стоит ему лишь немного сбросить вес и загореть, и в итоге Бэй согласился. Далее последовала не менее успешная «Догма», где Бен вновь поработал со своим другом Дэймоном. В 2001 году на экраны вышел блокбастер «Перл Харбор», который принес Бену Аффлеку еще большую славу, благодаря роли бравого лейтенанта Рэйфа Маккуоли. Но не все фильмы с участием Аффлека стали успешными. Например, картина «Сорвиголова», где он исполнил главную роль, не только провалилась в прокате, но и настроила поклонников комиксов против актера. Однако на съемках этого фильма он познакомился с будущей женой – Дженнифер Гарнер.

После череды неудачных фильмов, Бен Аффлек решил сконценртироваться на профессии режиссера и продюсера. За свою картину «Операция Арго» в 2013 году Аффлек получил премию «Оскар».  

Бен Аффлек - Бэтмен

В этом же году стало известно, что Бен прошел кастинг на роль Бэтмена в новом фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Фанаты комиксов, по-прежнему, не довольные Аффлеком, даже начали собирать петицию в знак протеста выбора актера на эту роль, но им не хватило голосов, и Бен все-таки стал новым Темным рыцарем. Критики, однако, неплохо оценили игру Аффлека, но сошлись во мнении, что фильм в целом получился не столь удачным. Этот опыт не расстроил актера, и он решил самостоятельно написать сценарий и снять следующую часть истории про Бэтмена.

Личная жизнь Бена Аффлека

Личная жизнь актера всегда была яркой на события. Он встречался с Гвинет Пэлтроу, но эти отношения не продлились долго. Его роман с Дженнифер Лопес широко освещался в прессе и обсуждался во всех таблоидах, Бен даже снялся в одном из клипов на песню Лопес My love don't cost a thing. Бен разорвал помолвку в 2004 году. Поговаривают, что именно пристальное внимание прессы к их паре стало причиной разрыва. Говорят также и о необузданном характере Лопес, но пара никак не комментировала это событие.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

С Дженнифер Гарнер Аффлек познакомился в 2003, а в 2005 они узаконили отношения. У пары есть трое дочерей: Вайолет, Серафина и Элизабет. Бен и Дженнифер считались одной их самых крепких пар в Голливуде, пока актер не был пойман на романе с няней. Гарнер подала на развод в 2015 году.

Награды и премии Бена Аффлека

2015 год
- Золотая малина    
Победитель: Премия за восстановление репутации

2013 год
– Оскар
Победитель: Лучший фильм («Операция «Арго»»)

–Золотой глобус, 2013 год
Победитель: Лучший режиссер («Операция «Арго»»)

– Премия канала «MTV»
Номинации:  Лучшая мужская роль («Операция «Арго»»)

– Британская академия       
Победитель: Лучший фильм («Операция «Арго»»), Лучший режиссер («Операция «Арго»»)
Номинации: Лучшая мужская роль («Операция «Арго»»)

– Сезар
Победитель: Лучший фильм на иностранном языке («Операция «Арго»»)

– Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучший актерский состав («Операция «Арго»»)

2010 год

– Золотая малина     
Номинации: Худший актер десятилетия («Сорвиголова»)

2007 год

– Золотой глобус
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Смерть супермена»)

– Сатурн, 2007 год  
Победитель: Лучший актер второго плана («Смерть супермена»)

2006 год

– Венецианский кинофестиваль   
Победитель: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Смерть супермена»)

2005 год

– Золотая малина
Номинации: Худшая мужская роль («Девушка из Джерси»)

2004 год

– Золотая малина     
Победитель: Худшая мужская роль («Сорвиголова»)

2003 год

– Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучший поцелуй («Сорвиголова»)

2002 год

– Золотая малина
Номинации: Худшая мужская роль («Перл-Харбор»)

2001 год

– Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучший поцелуй («Чужой билет»)

1999 год

– Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучшая мужская роль («Армагеддон»), Лучший экранный дуэт («Армагеддон»)

– Сатурн       
Номинации: Лучший актер второго плана («Армагеддон»)

Премия Гильдии актеров   
Победитель: Лучший актерский состав («Влюбленный Шекспир»)

1998 год

– Оскар
Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»

– Золотой глобус     
Победитель: Лучший сценарий («Умница Уилл Хантинг»)

– Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучший экранный дуэт («Умница Уилл Хантинг»)

– Премия Гильдии актеров            
Номинации: Лучший актерский состав («Умница Уилл Хантинг»)

Интересные факты о Бене Аффлеке

- Его лучший друг с детства - актер Мэтт Дэймон

- Бен снимался в клипе Дженнифер Лопес My love don't cost a thing

- Стал шестым актером, сыгравшим Бэтмена

Фильмография Бена Аффлека
Глубокие воды
Глубокие воды
триллер, эротика 2022, США
5.0
Нежный бар
Нежный бар
драма 2022, США
6.0
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Последняя дуэль
Последняя дуэль
драма 2021, США
7.0
Луис навсегда
Луис навсегда
документальный, драма 2020, США
6.0
Вне игры
Вне игры
спорт, драма 2020, США
6.0
Тройная граница
Тройная граница
приключения, драма, криминал, боевик 2019, США
6.0
Последнее, чего он хотел
Последнее, чего он хотел
триллер, драма, криминал, детектив 2019, США
5.0
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20 апреля 2022 10:59
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Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон Matt Damon
близкий друг Кейси Аффлек
Кейси Аффлек Casey Affleck
брат Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер Jennifer Garner
вместе с 2001 года, в браке с 2005
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