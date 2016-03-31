Трудно быть Бэтменом Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» И все-таки люди – создания странные. Столько веков (пардон, даже тысячелетий) ждать появления высшего существа, а когда кандидат на роль Мессии вдруг появляется, все дружно пытаются найти в нем хоть какие-нибудь недостатки. И ведь находят! А дальше варианта два: или человек в срочном порядке начинает воспитывать того, кому уже сам присвоил звание Бога, или ищет способы, чтобы его убить. В…
Итак УРА!!! Свершилось!!! То чего фанаты ждали так долго, наконец, произошло! Мы стали свидетелями ренессанса старых добрых трэш-ужасов! Те самые, горячо любимые всеми инопланетяне, Болотные твари, Франкенштейны, безумные хихикающие ученые, сексапильные амазонки... Да и все это под соусом плана №9 из открытого космоса! :))) Да все еще приправлено отличными спецэффектами (это, правда, несколько странно для трэша, обычно, там летающие тарелочки на леске используют, но ведь жанр должен развиваться!).
А какие суровые лица у мужиках в трико!!! Точно там у них памперсы, которые весь фильм полны... Ну а чем еще объяснить эти многозначительные суровые взгляды, эти сжатые губы, эти суровые мужские обнимашки (фильм точно не в Челябинске снимался? или мне Дулин и Мыхалыч померещились??).
И да, конечно, музыка! Гимны, хоралы, бой бубнов и вой волынки!!! Как далеко зашел Циммер после своих простых и примитивных мелодий из "Человека дождя" и "Короля льва"!
И РЖАКА нарастает, нарастает, и вот уже весь зал гогочет, когда один реальный пацан, надирает задницу другому, а потом втроем с храброй серьезной воительницей (ну а вы думали, памперсы только на пацанах? :)))) они мочат внебрачного ребенка Голума и Стражей (ну тех самых, из Людей на букву Х, ну тех, которые из Дней минувшего будущего... вспомнили??).
Трам тарарам, и старик Фрейд в придачу!
Для трэша 10/10
Ну вот для начала киновселенной WB+DC - полный провал! Ребятам надо немедленно и радикально менять свои планы на будущее и добавить хоть толику юмора в этот бред.
3/10 (и все "3" - исключительно из-за Гадо.... Она нереально хороша, пока не надевает SM наряд).
P.S. О, да. Судя по трейлеру, WB еще впереди ждет подобный провал с Тарзаном.
✊
Создатели фильма, конечно, добавили "дозу секса" в виде Галь Гадот, которая в костюме амазонки выглядит просто шикарно, но положение это не спасло, а спецэффектами, собственно, нашего русского брата уже не удивишь.
Единственный, кто достойно отработал свой хлеб на 100% - это Джесси Айзенберг. Актерская игра на высоте. Именно ему поставила свою единственную единицу за этот фильм.
Резюме: 1/10. Не стоит потраченных денег. Ярым поклонникам подобного жанра, а также желающим оценить актерскую игру Джесси Айзенберга можно и дома, скачав фильм в хорошем качестве.
P.S. Будем ждать "Капитан Америка против Железного Человека" - чисто поржать)))
✊
P.S. Любители мелодрам и комедий пересмотрите дедпула он тоже 10 из 10 и по жанру вам подайдёт а это серьёзные перцы)
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