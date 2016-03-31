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Трудно быть Бэтменом Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» И все-таки люди – создания странные. Столько веков (пардон, даже тысячелетий) ждать появления высшего существа, а когда кандидат на роль Мессии вдруг появляется, все дружно пытаются найти в нем хоть какие-нибудь недостатки. И ведь находят! А дальше варианта два: или человек в срочном порядке начинает воспитывать того, кому уже сам присвоил звание Бога, или ищет способы, чтобы его убить. В…