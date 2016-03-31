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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Киноафиша Фильмы Бэтмен против Супермена: На заре справедливости Отзывы о фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Batman v Superman: Dawn of Justice Бэтмен против Супермена: На заре справедливости 2016 / США
7.0 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Трудно быть Бэтменом Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» И все-таки люди – создания странные. Столько веков (пардон, даже тысячелетий) ждать появления высшего существа, а когда кандидат на роль Мессии вдруг появляется, все дружно пытаются найти в нем хоть какие-нибудь недостатки. И ведь находят! А дальше варианта два: или человек в срочном порядке начинает воспитывать того, кому уже сам присвоил звание Бога, или ищет способы, чтобы его убить. В…

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Uzik 31 марта 2016, 19:46
Очень длинный фильм. Сюжет запутанный, быстроменяющийся. Много масштабных сцен, взрывов, погонь, мордобоя и т.п. Но смотрится легко, интересно, досрочно покинуть зал желания не возникало. Главные герои без нареканий. Стиль выдержан, костюмы - супер, бэтигрушки впечатляют. Стоит посмотреть.
31 марта 2016, 19:46 Ответить
Aleksandr89 31 марта 2016, 19:46
фильм тягомотное Г О В Н О✊
31 марта 2016, 19:46 Ответить
Юрий 31 марта 2016, 19:46
Блин. Изменился сайт. Теперь не знаешь, где писать. Поэтому копирую свои впечатления из форума :)))





Итак УРА!!! Свершилось!!! То чего фанаты ждали так долго, наконец, произошло! Мы стали свидетелями ренессанса старых добрых трэш-ужасов! Те самые, горячо любимые всеми инопланетяне, Болотные твари, Франкенштейны, безумные хихикающие ученые, сексапильные амазонки... Да и все это под соусом плана №9 из открытого космоса! :))) Да все еще приправлено отличными спецэффектами (это, правда, несколько странно для трэша, обычно, там летающие тарелочки на леске используют, но ведь жанр должен развиваться!).

А какие суровые лица у мужиках в трико!!! Точно там у них памперсы, которые весь фильм полны... Ну а чем еще объяснить эти многозначительные суровые взгляды, эти сжатые губы, эти суровые мужские обнимашки (фильм точно не в Челябинске снимался? или мне Дулин и Мыхалыч померещились??).

И да, конечно, музыка! Гимны, хоралы, бой бубнов и вой волынки!!! Как далеко зашел Циммер после своих простых и примитивных мелодий из "Человека дождя" и "Короля льва"!

И РЖАКА нарастает, нарастает, и вот уже весь зал гогочет, когда один реальный пацан, надирает задницу другому, а потом втроем с храброй серьезной воительницей (ну а вы думали, памперсы только на пацанах? :)))) они мочат внебрачного ребенка Голума и Стражей (ну тех самых, из Людей на букву Х, ну тех, которые из Дней минувшего будущего... вспомнили??).

Трам тарарам, и старик Фрейд в придачу!



Для трэша 10/10



Ну вот для начала киновселенной WB+DC - полный провал! Ребятам надо немедленно и радикально менять свои планы на будущее и добавить хоть толику юмора в этот бред.



3/10 (и все "3" - исключительно из-за Гадо.... Она нереально хороша, пока не надевает SM наряд).



P.S. О, да. Судя по трейлеру, WB еще впереди ждет подобный провал с Тарзаном.
31 марта 2016, 19:46 Ответить
SKY 31 марта 2016, 19:46
Не, ну фильм реально уныл и бессмысленнен((

31 марта 2016, 19:46 Ответить
Julie Wonders 31 марта 2016, 19:46
Оценка
✊ Что это было?! Полнейшее отсутствие сюжета. Бен Аффлек в роли Бэтмена смотрится уныло и неубедительно. В чем был смысл противостояния и жалких потугов двух мужиков в лосинах - никто из зрителей так и не понял.

Создатели фильма, конечно, добавили "дозу секса" в виде Галь Гадот, которая в костюме амазонки выглядит просто шикарно, но положение это не спасло, а спецэффектами, собственно, нашего русского брата уже не удивишь.

Единственный, кто достойно отработал свой хлеб на 100% - это Джесси Айзенберг. Актерская игра на высоте. Именно ему поставила свою единственную единицу за этот фильм.

Резюме: 1/10. Не стоит потраченных денег. Ярым поклонникам подобного жанра, а также желающим оценить актерскую игру Джесси Айзенберга можно и дома, скачав фильм в хорошем качестве.

P.S. Будем ждать "Капитан Америка против Железного Человека" - чисто поржать)))



31 марта 2016, 19:46 Ответить
Александр Полониев 14 апреля 2016, 00:55
одно слово - хрень.
14 апреля 2016, 00:55 Ответить
Виталий Шурыгин 20 апреля 2016, 16:05
Оценка
Не знаю что за любители мелодрам тут собрались с юмористами комедилюбами! Я вчера с другом сходил и не чуть не разочаровался, да есть по сюжету пара недочётов но ведь фильм и не претендует на супер сюжет, на мой взгляд очечь приличный фильм про супергероев с хорошимим актерами! Играют все очень неплохо, даже парень Лекса Лютора классно играет. В общем впечатлило, напряженный такой фильм. По мне мстителям первым немного уступает а так огонь! 10 из 10.
P.S. Любители мелодрам и комедий пересмотрите дедпула он тоже 10 из 10 и по жанру вам подайдёт а это серьёзные перцы)
20 апреля 2016, 16:05 Ответить
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