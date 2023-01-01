Фильмы о Чудо-женщине рассказывают историю Дианы Принс, известной как Чудо-женщина, амазонки-воительницы, наделенной сверхъестественными способностями и боевыми навыками. Она является символом справедливости, силы и смелости, и появляется в различных фильмах о супергероях DC Comics. Фильмы о Чудо-женщине представляют собой комбинацию захватывающих боев и эпических сюжетов, а также выделяются своим феминистским подходом и вдохновляющим примером сильной женщины, готовой сражаться за справедливость.