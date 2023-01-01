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Все фильмы про Чудо-женщину
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Все фильмы про Чудо-женщину

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Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения 2020, США
6.0
Чудо-женщина
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.0
Лига справедливости
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
6.0
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.0
Чудо-женщина 3
Чудо-женщина 3
боевик, приключения, фэнтези , США
0.0
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Жанр
Все Боевик Приключения Фэнтези Фантастика
Страна
Все США
Год
Все 2010-2019 2020-2023

Фильмы о Чудо-женщине рассказывают историю Дианы Принс, известной как Чудо-женщина, амазонки-воительницы, наделенной сверхъестественными способностями и боевыми навыками. Она является символом справедливости, силы и смелости, и появляется в различных фильмах о супергероях DC Comics. Фильмы о Чудо-женщине представляют собой комбинацию захватывающих боев и эпических сюжетов, а также выделяются своим феминистским подходом и вдохновляющим примером сильной женщины, готовой сражаться за справедливость.

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