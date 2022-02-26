Галь Гадот – израильская актриса и модель, родилась 30 апреля 1985 года в Рош-ха-Аине, (Израиль), в семье инженера и учительницы. Бабушки и дедушки актрисы родом из Европы и иммигрировали в Израиль во времена второй мировой войны. После свадьбы родители Галь решили пройти ивритизацию, чтобы окончательно ассимилироваться в стране, для этого они сменили фамилию с Гринстейн на Гадот, которая переводится с иврита, как «берег реки», а дочери после рождения дали имя «Галь», на иврите «волна». Актриса всегда считала себя коренной израильтянкой, несмотря на наличие польских, чешских, австрийских и немецких корней. После рождения Галь семья Гадот перебралась в Тель-Авив. Несмотря на то, что, по словам девушки, ее семья была строго еврейской, ей позволялось иметь любые увлечения, к примеру, будущая звезда увлекалась мотоциклами и занималась спортом. Галь обучалась в спецшколе на курсе биологии, а после уроков проводила время, играя в волейбол, баскетбол, теннис или тренируясь в бассейне. Особым увлечением для актрисы были танцы, и одно время она даже мечтала о профессии хореографа.

Модельная карьера Галь Гадот

Из-за необычной внешности юная Галь была объектом внимания кастинг-менеджеров модельных агентств. В 18 лет по совету одного из них девушка подала заявку на участие в конкурсе «Мисс Израиль-2004», сделав это ради забавы, поэтому была в полном шоке, когда заняла первое место и ей одели корону. Выигрыш в этом конкурсе позволил Гадот участвовать в «Мисс Вселенная», однако в число пятнадцати финалисток девушка войти не смогла.

Галь Гадот - Служба в армии

Победа в «Мисс Израиль» стала мощным толчком в модельной карьере Галь Гадот, предложения о сотрудничестве поступали ей в большом объеме как от местных агентств, так и от европейских (Lingerie, Arena, Danza, Esprit), но девушке пришло время исполнять свой гражданский долг. Отсрочку от службы в армии Галь получила лишь благодаря участию в конкурсы красоты. Два года Гадот служила в армии обороны Израиля инструктором по фитнесу. За это время она научилась в совершенстве владеть оружием, а также успела засветиться в журнале Maxim. Это произошло по инициативе МИД Израиля, с целью «улучшить имидж еврейского государства и израильской армии». В мужском журнале прошла фотосессия с самыми красивыми служащими. Фото Гадот в бикини появилась также на первой странице New York Post. Два года спустя Галь вновь появилась на обложке Maxim, уже не как представитель армии, а как звезда Голливуда. Девушка снялась в рекламе компаний Captain Morgan, Jaguar Cars, Gucci и Vine Vera, ее можно было увидеть на обложках Cosmopolitan, Glamour, Bride Magazine и FHM. В 2007 году Галь Гадот подписала контракт с израильским брендом Castro и постоянно появлялась на показах новых коллекций. В 2010 году модель участвовала реалити-шоу «Красивая жизнь», где шесть юных моделей боролись за контракт с крупным модельным агентством Нью-Йорка.

Роли Галь Гадот

После службы Галь решила воплотить школьную мечту и стать юристом. Для этого она поступила в колледж Герцлии на факультет права. Параллельно с обучением Гадот получила первый опыт актрисы, когда в 2007 появилась в драматическом израильском телесериале «Куколки» («Bubot»). Девушке настолько понравилось сниматься, что она решила оставить колледж и перебралась в США, покорять Голливуд. Она участвовала в кастинге на девушку Джеймса Бонда в «Квант милосердия», но эта роль досталась Ольге Куриленко. После этих проб модели, которая владела оружием и умела ездить на мотоцикле, предложили исполнить роль Жизель Яшар в фильме «Форсаж-4». Образ Галь так понравился режиссеру, что актрису пригласили на съемки в следующих двух частях.

В 2010 году на экраны вышли сразу все кинокартины с Гадот: комедия «Безумное свидание» и триллер «Рыцарь дня» (где также снимался Том Круз).

Галь Гадот – «Чудо-женщина»

В 2016 году Галь Гадот предстала перед зрителями, запомнившими ее по роли в «Форсаже» в совершенно новом образе «Чудо-женщины», девушки со сверхспособностями из «супергеройской» вселенной комиксов DC. Боевик «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» стал отправной точкой в дальнейшей актерской карьере Галь. Изначально девушка участвовала в кастинге на роль Женщины-кошки и очень удивилась, получив роль одного из главных героев. Блестяще сыграв Чудо-женщину, Гадот пригласили на съемки двух сиквелов. В этом же году на широкие экраны вышел остросюжетный фильм «Преступник» с участием Галь Гадот, Райана Рейнольдса и Кевина Костнера. Гадот также снялась в фильме «Лига Справедливости», который собрал главных супергероев вселенной DC.

Личная жизнь Галь Гадот

На съемках четвертой части франшизы «Форсаж» Галь призналась, что давно состоит в отношениях с израильским бизнесменом Яроном Версано. Они поженились в 2008 году, через три года у них родилась дочь Альма.