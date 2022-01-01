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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, 2016: актеры и роли
Batman v Superman: Dawn of Justice
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
2016 / США
Трейлер
6.9
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Зак Снайдер
Zack Snyder
В ролях
Генри Кавилл
Henry Cavill
Бен Аффлек
Ben Affleck
Эми Адамс
Amy Adams
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Галь Гадот
Gal Gadot
Дайан Лэйн
Diane Lane
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
Лорен Кохэн
Lauren Cohan
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