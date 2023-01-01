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Приключения Паддингтона
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Paddington
Приключения Паддингтона
2014 / Великобритания / Франция / США / Канада
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7.5
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54
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Вся информация о фильме
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Переводчик
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