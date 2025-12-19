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Лабубу
Лабубу
Labubu
США / семейный, фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Пол Кинг
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Другие названия
Labubu
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Рейтинг фильма
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Обновлено 19 декабря 2025
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