Стэн и Олли, 2018

Худой британец Стэн Лорел и полный американец Оливер Харди стали одним из самых известных дуэтов американского классического кинематографа. До 1940 года они снимались на студии Roach, затем появились в восьми комедиях студий Fox и MGM, но к середине 1940-х они завязали с кинематографом и начали выступать вживую. История о том, что происходило за сценой, и как на самом деле жили люди, привыкшие смешить людей.