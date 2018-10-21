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Стэн и Олли Стэн и Олли
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Stan & Ollie

Стэн и Олли, 2018

2018 / Великобритания / Канада / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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История о знаменитом американском дуэте комиков
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Причины посмотреть Факты О фильме

Британец Стэн и американец Олли — суперпопулярный дуэт комиков классического Голливуда. В 30-е годы они почти не исчезали с ТВ-экранов, однако спустя полтора десятка лет они оказываются забыты и всё реже появляются на публике. Стареющая парочка экс-звезд отправляется в гастроли по Великобритании в надежде, что им удастся найти нового продюсера и заново покорить зрителей. 

  • У Стэна и Олли можно заметить золотые значки с номерами 465 и 466, которые говорят о том, что они члены “Великого ордена водяных крыс” — благотворительной организации, члены которой жертвуют деньги заслуживающим внимания людям и их начинаниям.
  • Такси возле отеля “Savoy” едут по Savoy Court — единственной в Великобритании улице с правосторонним движением. Считается, что такое такое движение было организовано для того, чтобы женщины, сидящие, как правило, за спиной водителя, могли первыми выходить из машин.
  • Фильм посвящен памяти Лоис Лорел, дочери Стэна Лорела, прототипа одного из главных героев фильма. Она скончалась в 2017 году.
  • На самом деле Стэн и Олли выступали не в маленьких театрах с небольшим количеством зрителей, как это показано в фильме, а в крупных театрах крупнейших городов, набитых публикой до отказа.

Худой британец Стэн Лорел и полный американец Оливер Харди стали одним из самых известных дуэтов американского классического кинематографа. До 1940 года они снимались на студии Roach, затем появились в восьми комедиях студий Fox и MGM, но к середине 1940-х они завязали с кинематографом и начали выступать вживую. История о том, что происходило за сценой, и как на самом деле жили люди, привыкшие смешить людей.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 мая 2019
Премьера в мире 21 октября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Джон С. Бейрд
В ролях
Стив Куган
Стив Куган
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Ширли Хендерсон
Ширли Хендерсон
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Нина Арианда
Нина Арианда
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Стэн и Олли
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саундтрек фильма Стэн и Олли
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