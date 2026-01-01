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Безымянный байопик о Фреде Астере

Untitled Fred Astaire Biopic
США / биография, музыка / 18+

В ролях

Том Холланд
Том Холланд
Fred Astaire
Режиссер Пол Кинг
Сценарист Ли Холл, Micah Schraft
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Pascal Pictures
Другие названия
Untitled Fred Astaire Biopic

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