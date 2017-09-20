Прощай, Кристофер Робин, 2017

Режиссёр Саймон Кёртис («7 дней и ночей с Мэрилин», «Женщина в золотом») выпускает свой новый фильм «Прощай, Кристофер Робин». Главные роли в картине исполнили известные современные актёры Донал Глисон («Фрэнк», «Анна Каренина») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц»). Также в съёмках приняли участие Келли Макдоналд («На игле», «Старикам тут не место»), Алекс Лоутер («Игра в имитацию»), Шон Дингуолл («Молодая Виктория») и другие.

В центре сюжета фильма «Прощай, Кристофер Робин» окажется писатель Алан Милн - человек, подаривший нам «Винни Пуха». Героев своей самой важной книги он создал в своём воображении благодаря сыну Кристоферу Робину. Только что закончилась Первая мировая война, и семью Милнов настиг всемирный успех, так как книги о добром медвежонке подарили людям надежду на счастье в пострадавшем мире...