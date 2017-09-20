Прощай, Кристофер Робин, 2017

Режиссёр Саймон Кёртис («7 дней и ночей с Мэрилин», «Женщина в золотом») выпускает свой новый фильм «Прощай, Кристофер Робин». Главные роли в картине исполнили известные современные актёры Донал Глисон («Фрэнк», «Анна Каренина») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц»). Также в съёмках приняли участие Келли Макдоналд («На игле», «Старикам тут не место»), Алекс Лоутер («Игра в имитацию»), Шон Дингуолл («Молодая Виктория») и другие.
В центре сюжета фильма «Прощай, Кристофер Робин» окажется писатель Алан Милн - человек, подаривший нам «Винни Пуха». Героев своей самой важной книги он создал в своём воображении благодаря сыну Кристоферу Робину. Только что закончилась Первая мировая война, и семью Милнов настиг всемирный успех, так как книги о добром медвежонке подарили людям надежду на счастье в пострадавшем мире...
- Марго Робби и Донал Глисон уже играли вместе в фильме «Бойфренд из будущего» Ричарда Кёртиса
- Фильм «Прощай, Кристофер Робин» выходит в 40-летнюю годовщину двадцать второго мультфильма Уолта Диснея «Винни Пух: Многие приключения»
- Келли Макдональд и Донал Глисон играли вместе в двух фильмах: «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» и «Анна Каренина»
- Фильм основан на жизни Алана Милна, написавшего книги о Винни Пухе
- Со времён первой публикации «Винни-Пуха» прошло более 90 лет. Книга известна и любима во всём мире и была переведена на дюжину языков, включая латынь.
Кристофер Робин, герой знаменитой сказки о Винни-Пухе, мальчик вполне настоящий – сын автора «Винни-Пуха», Алана Александра Милна. Именно беседы и игры с сыном вдохновили писателя придумать своих знаменитых героев – но что будет с Кристофером Робином дальше, когда весь мир узнает и полюбит выдуманную версию его жизни и его плюшевых друзей?