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Прощай, Кристофер Робин Прощай, Кристофер Робин
Киноафиша Фильмы Прощай, Кристофер Робин
Goodbye Christopher Robin

Прощай, Кристофер Робин, 2017

2017 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Фильм про взаимоотношения Алана Милна, написавшего "Винни Пуха", с его сыном Кристофером Робином
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Режиссёр Саймон Кёртис («7 дней и ночей с Мэрилин», «Женщина в золотом») выпускает свой новый фильм «Прощай, Кристофер Робин». Главные роли в картине исполнили известные современные актёры Донал Глисон («Фрэнк», «Анна Каренина») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц»). Также в съёмках приняли участие Келли Макдоналд («На игле», «Старикам тут не место»), Алекс Лоутер («Игра в имитацию»), Шон Дингуолл («Молодая Виктория») и другие.

В центре сюжета фильма «Прощай, Кристофер Робин» окажется писатель Алан Милн - человек, подаривший нам «Винни Пуха». Героев своей самой важной книги он создал в своём воображении благодаря сыну Кристоферу Робину. Только что закончилась Первая мировая война, и семью Милнов настиг всемирный успех, так как книги о добром медвежонке подарили людям надежду на счастье в пострадавшем мире...

- Марго Робби и Донал Глисон уже играли вместе в фильме «Бойфренд из будущего» Ричарда Кёртиса

- Фильм «Прощай, Кристофер Робин» выходит в 40-летнюю годовщину двадцать второго мультфильма Уолта Диснея «Винни Пух: Многие приключения»

- Келли Макдональд и Донал Глисон играли вместе в двух фильмах: «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» и «Анна Каренина»

- Фильм основан на жизни Алана Милна, написавшего книги о Винни Пухе

- Со времён первой публикации «Винни-Пуха» прошло более 90 лет. Книга известна и любима во всём мире и была переведена на дюжину языков, включая латынь.

Кристофер Робин, герой знаменитой сказки о Винни-Пухе, мальчик вполне настоящий – сын автора «Винни-Пуха», Алана Александра Милна. Именно беседы и игры с сыном вдохновили писателя придумать своих знаменитых героев – но что будет с Кристофером Робином дальше, когда весь мир узнает и полюбит выдуманную версию его жизни и его плюшевых друзей?

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера онлайн 3 мая 2019
Премьера в мире 20 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Саймон Кертис
Саймон Кертис
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Донал Глисон
Донал Глисон
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прощай, Кристофер Робин 4 постера
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Прощай, Кристофер Робин
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