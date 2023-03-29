Возможен ли разговор между преступниками и пострадавшими? Могут ли жертвы услышать виновных и что они могут сказать друг другу? Программа по восстановительному правосудию предоставляет своим участникам уникальный шанс - люди, нарушившие закон, и жертвы аналогичных преступлений могут пообщаться под присмотром профессионалов и волонтеров. Преодолевая горе, гнев и недоверие, обе стороны вступают в непростой диалог, в ходе которого рождается понимание и появляется надежда на искупление.
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