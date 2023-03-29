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Постер фильма Я всегда буду помнить ваши лица
7.7
Я всегда буду помнить ваши лица - Трейлер
Киноафиша Фильмы Я всегда буду помнить ваши лица
7.7

Я всегда буду помнить ваши лица

, 2023
Je verrai toujours vos visages
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Я всегда буду помнить ваши лица
7.7
Я всегда буду помнить ваши лица - Трейлер
Я всегда буду помнить ваши лица  Трейлер

О фильме

Возможен ли разговор между преступниками и пострадавшими? Могут ли жертвы услышать виновных и что они могут сказать друг другу? Программа по восстановительному правосудию предоставляет своим участникам уникальный шанс - люди, нарушившие закон, и жертвы аналогичных преступлений могут пообщаться под присмотром профессионалов и волонтеров. Преодолевая горе, гнев и недоверие, обе стороны вступают в непростой диалог, в ходе которого рождается понимание и появляется надежда на искупление.

В ролях

Лейла Бехти
Лейла Бехти
Nawelle
Анн Бенуа
Анн Бенуа
Yvette
Дали Бенссалах
Nassim
Элоди Буше
Элоди Буше
Judith
Сулиан Брахим
Fanny
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Michel
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Chloé Delarme
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Grégoire
Миу Миу
Миу Миу
Sabine
Фред Тесто
Фред Тесто
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Рафаэль Кенар
Рафаэль Кенар
Режиссер Жанна Эрри
Сценарист Жанна Эрри
Композитор Паскаль Сангла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 сентября 2023
Премьера в мире 29 марта 2023
Дата выхода
14 декабря 2023 Германия 12
7 сентября 2023 Израиль 12
8 сентября 2023 Испания
30 ноября 2023 Нидерланды AL
15 сентября 2023 Польша
29 марта 2023 Франция TP
Бюджет €8 480 000
Сборы в мире $9 065 011
Производство Chi-Fou-Mi Productions, Trésor Films, StudioCanal
Другие названия
Je verrai toujours vos visages, All Your Faces, Las dos caras de la justicia, All eure Gesichter, Az arcuk mindig előttem lesz, J'ai Croisé le Loup, Kõik sinu palged, O Poder do Diálogo, Pannim el Moul Pannim, Siempre veré sus rostros, Zawsze będę widzieć wasze twarze, Я всегда буду видеть ваши лица, 你们所有人的脸, 那些受傷的臉孔

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Я всегда буду помнить ваши лица - Трейлер
Я всегда буду помнить ваши лица Трейлер
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Отзывы о фильме

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