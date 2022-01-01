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Приключения Паддингтона Приключения Паддингтона
Киноафиша Фильмы Приключения Паддингтона Приключения Паддингтона, 2014: актеры и роли
Paddington Приключения Паддингтона 2014 / Великобритания / Франция / США / Канада
7.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Приключения Паддингтона, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Кинг Пол Кинг Paul King
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Питер Капальди Питер Капальди Peter Capaldi Хью Бонневилль Хью Бонневилль Hugh Bonneville Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Мэтт Лукас Мэтт Лукас Matt Lucas Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon
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