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Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона, 2014: актеры и роли
Paddington
Приключения Паддингтона
2014 / Великобритания / Франция / США / Канада
Трейлер
7.4
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 7.2
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Приключения Паддингтона, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Кинг
Paul King
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Питер Капальди
Peter Capaldi
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Мэтт Лукас
Matt Lucas
Джули Уолтерс
Julie Walters
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
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